Palpite Boavista x Vasco - Campeonato Carioca - 19/01/25

Correndo atrás de seu primeiro triunfo em 2025, o Cruzmaltino entrará em campo fora de casa após dois jogos em São Januário.

Confira os nossos palpites para esse embate realizado no Eucyzão, válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca.



Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na Betano Total de gols Menos do que 2.5 1.72 na Betano Total de escanteios Menos do que 9.5 1.85 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.





Cruzmaltino derrapa no início do Estadual

Seguindo o que tem sido comum para os principais times do Rio, o Vasco também não vai bem neste início de temporada sem os seus jogadores mais importantes.

Único time a atuar em casa nos dois primeiros jogos do Carioca, o Cruzmaltino não conseguiu fazer valer o seu mando de campo contra Nova Iguaçu e Bangu.

O Vasco era tecnicamente o time visitante contra o Nova Iguaçu, mas o jogo foi realizado em São Januário com mando invertido.



Palpite 1 - Boavista x Vasco - Empate: 3.25 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Boavista x Vasco pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



As odds para a partida ainda não estavam disponíveis no fechamento deste palpite

Nenhum ataque brilha

Enquanto o Paulista teve múltiplos atletas marcando mais do que um gol na rodada inicial, o Carioca ainda não tem um atleta com dois ou mais tentos após dois jogos.

Mesmo com o apoio de sua torcida, o Vasco da Gama marcou apenas um gol como equipe em duas partidas.

O Boavista também tem uma média baixa, marcando duas vezes contra o Flamengo e passando em branco diante do Maricá.



Palpite 2 - Boavista x Vasco - Menos do que 2.5 gols; 1.72 na Betano.

Média baixa de tiros de canto

Longe da produção ofensiva esperada, o Cruzmaltino sequer teve muitas possibilidades de incomodar seus oponentes com a bola parada.

Somando ambos os jogos em seus domínios, o Vasco teve apenas três escanteios, uma média superior apenas a Flamengo e Maricá.

Nenhum dos dois jogos do Boavista no Carioca teve nove ou mais escanteios, três contra o Flamengo e oito contra o Maricá.

Palpite 3 - Boavista x Vasco - Menos do que 9.5 escanteios; 1.85 na Betano.