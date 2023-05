Palpite: Benfica x Santa Clara – Primeira Liga de Portugal – 27/5/23

Saiba sugestões de apostas e confira odds para o jogo entre Benfica e Santa Clara pela rodada final da Primeira Liga portuguesa.

O líder do campeonato português de futebol, Benfica, recebe este sábado, 27 de maio, o lanterninha Santa Clara, no Estádio da Luz, às 14h de Brasília.

Com mais dois pontos que o segundo colocado, e vantagem na diferença de gols, as águias precisam apenas de um ponto para conquistarem o campeonato pela 38ª vez em sua história.

Já o Santa Clara, que conseguiu apenas cinco vitórias e sete empates nas 33 rodadas da Primeira Liga 2022-23 tem o rebaixamento confirmado há algumas rodadas.

Dicas de apostas Benfica x Santa Clara

Nosso especialista em apostas de futebol lista três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Benfica e Santa Clara pela Primeira Liga portuguesa. Para apostar no futebol internacional, saiba quais são os melhores apps de apostas.

Benfica para vencer o jogo

1.06 na bet365

1.06 na bet365 1.08 na Sportingbet

1.05 na Betano

Mais de 2.5 gols

1.30 na bet365

1.31 na Sportingbet

1.35 na Betano

Gonçalo Ramos para marcar a qualquer hora

1.44 na bet365

1.44 na bet365 1.60 na Sportingbet

1.55 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Basta um empate para o título

Com a melhor defesa e o melhor ataque da Primeira Liga nesta temporada, tudo indicava que o Benfica ia ser campeão antes do final do campeonato.

No entanto, derrotas sucessivas frente ao rival Porto e ao Chaves, e o empate com o Sporting no domingo passado, adiaram a decisão para esta última rodada.

Jogando em casa com o apoio da sua torcida, e contra o lanterninha, o Benfica é favorito claro à vitória no jogo e ao título.

Aposta 1 - Benfica x Santa Clara - Benfica para vencer: 1.06 na bet365, 1.08 na Sportingbet e 1.05 na Betano.

Festa de gols

Com 79 gols marcados, o que equivale a uma média de 2.3 por jogo, e frente à terceira pior defesa do campeonato, o Benfica está bem cotado para melhorar essa estatística.

As odds são de baixo risco para que o jogo termine com mais de 2.5 gols, e se esperam que todos venham do ataque do time lisboeta, dado que os açorianos marcaram apenas 26 nesta temporada.

Outra opção de aposta semelhante, mais arriscada, mas também com melhor retorno, seria para o Benfica marcar mais de 3.5 gols, que tem odds de 2,10 na bet365, no momento da redação deste texto.

Aposta 2 - Benfica x Santa Clara - Mais de 2.5 gols: 1.30 na bet365, 1.31 na Sportingbet e 1.35 na Betano.

Gonçalo Ramos pode fechar em alta

O jovem de 21 anos é o artilheiro da equipe benfiquista com 18 gols na Primeira Liga esta temporada, um a mais do que seu colega João Mário.

Com apenas três gols nas últimas dez rodadas, Gonçalo Ramos passou claramente por uma crise ofensiva, mas tem boas chances de se recuperar nesta etapa final.

No entanto, a Chuteira de Ouro do campeonato português não deve estar ao seu alcance, já que Mehdi Taremi, do Porto, tem três gols de vantagem e chances de também marcar no último jogo.

Aposta 3 - Benfica x Santa Clara -Gonçalo Ramos para marcar a qualquer hora: 1.44 na bet365, 1.60 na Sportingbet e 1.55 na Betano.