Palpite Bayern de Munique x Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - 26/11/24

Pressionado por alguns tropeços na competição europeia, dois gigantes fazem um dos duelos mais aguardados desta semana no futebol mundial.

Pressionado por alguns tropeços na competição europeia, dois gigantes fazem um dos duelos mais aguardados desta semana no futebol mundial.

Líderes em seus respectivos campeonatos nacionais, Bayern e PSG se reencontram pela quinta vez desde a final da Liga dos Campeões de 2020.



Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Bayern 1.61 na Parimatch Jogador marcar a qualquer momento Harry Kane 1.77 na Parimatch Total de chutes no alvo de uma equipe Bayern ter mais do que 5.5 1.60 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.



Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Gigante da Baviera é implacável em sua casa

Desde o empate com o Bayer Leverkusen, no qual foi bem superior, o Bayern venceu todos os quatro jogos em casa e não sofreu gol em nenhum.

Encarando uma equipe do Benfica que possui bons números no Campeonato Português, o Bayern de Munique venceu por 1-0, um resultado que não conta bem a história do jogo. A equipe alemã finalizou 24 vezes contra apenas uma do Benfica.

Muita coisa mudou nas duas equipes em relação ao que aconteceu na temporada passada, no entanto, não se perde em notar que o Bayern eliminou o PSG nas oitavas de final, vencendo os dois jogos.

Palpite 1 - Bayern x PSG - Vitória do Bayern: 1.61 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bayern x PSG pela Champions League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Kane é uma máquina de fazer gols

Participando de 18 jogos pelo Gigante da Baviera na atual temporada, Kane já chegou à marca de 27 contribuições diretas para gol.

O camisa 9 retornou da data Fifa com tudo, anotando os três gols da vitória do Bayern de Munique contra o Augsburg pela Bundesliga.

Na Liga dos Campeões, os cinco gols de Kane o colocam no topo da artilharia ao lado de Viktor Gyokeres, Robert Lewandowski e o brasileiro Raphinha.

Palpite 2 - Bayern x PSG - Harry Kane marcar a qualquer momento: 1.77 na Parimatch.

Volume ofensivo do Bayern é altíssimo

Líder absoluto da Bundesliga, o Gigante da Baviera possui uma média de finalizações no alvo de 8.5, bem acima da marca de 6.9 do Bayer Leverkusen, segundo colocado no ranking.

Em três dos quatro jogos pela Liga dos Campeões, o Bayern repetiu esse alto número de chances, acertando o alvo pelo menos sete vezes em confrontos contra Aston Villa, Benfica e Dinamo Zagreb.

Além do trabalho de Kane, outra peça que merece muito destaque é Michael Olise, se ajustando de forma extremamente natural no seu primeiro ano na Alemanha.

Palpite 3 - Bayern x PSG - Bayern ter mais do que 5.5 chutes no alvo: 1.60 na Parimatch.