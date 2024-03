Palpite Bayern x Borussia Dortmund - Bundesliga - 30/3/24

As duas equipes alemãs se enfrentam pela 27ª rodada da Bundesliga na Allianz Arena.

Esses são os nossos palpites para o duelo no sábado (30) entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

Aposta Palpite Odd Total de gols Quatro ou mais 1.62 na Betano Chutes a gol de um jogador Jamal Musiala acertar o alvo pelo menos uma vez 1.45 na Betano Jogador distribuir uma assistência a qualquer momento Leroy Sané 3.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Histórico vasto de confrontos com muitos gols

Bayern de Munique e Borussia Dortmund têm se enfrentado com frequência, duelando nas primeiras posições do futebol alemão nas últimas temporadas.

Desde 2020, foram realizados 10 jogos entre as equipes, sendo que os últimos nove tiveram no mínimo quatro gols marcados.

A partida mais recente na Allianz Arena terminou com triunfo do Gigante da Baviera por 4-2, já no primeiro turno desta temporada a vitória do Bayern foi mais elástica, aplicando 4-0 em pleno Signal Iduna Park.

Palpite 1 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund - Quatro gols ou mais: 1.62 na Betano.

Musiala brilha em clube e seleção

O jovem meia atacante do Bayern de Munique vem de uma produtiva temporada pela Seleção da Alemanha, titular em triunfos diante da França e Holanda.

Musiala contribuiu diretamente para oito gols em suas últimas quatro aparições pelo Bayern de Munique e Seleção Alemã, marcando três vezes e distribuindo cinco assistências.

Em 21 jogos na Bundesliga, Musiala acerta a meta adversária em média uma vez por jogo, com um chute no alvo em cada uma das últimas três rodadas.

Palpite 2 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund - Jamal Musiala acertar o alvo a qualquer momento: 1.45 na Betano.

Principal garçom da Bundesliga em campo

Harry Kane roubou os holofotes ao marcar um hat-trick no jogo entre Bayern e Dortmund no primeiro turno.

Contudo, os esforços de Leroy Sané também foram importantes, com o camisa 10 distribuindo dois passes para gol naquela ocasião.

Sané entra na 27ª rodada com 11 assistências, empatado com Alejandro Grimaldo na liderança do quesito na Bundesliga.

Palpite 3 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund - Leroy Sané distribuir uma assistência a qualquer momento: 3.00 na Betano.