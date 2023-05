Palpite: Barcelona x Real Sociedad - La Liga - 20/5/2023

Confira três sugestões de apostas para o confronto deste sábado entre Barcelona e Real Sociedad.

Recém coroado campeão espanhol, o Barcelona recebe a Real Sociedad que está na briga por um lugar de acesso à Champions League da próxima temporada.

Com quatro rodadas para terminar o campeonato de 2022/23, o Barça já confirmou o título, deixando bem claro que foi o melhor time da La Liga.

Com 12 pontos ainda em jogo até ao final, a Real Sociedad tem uma vantagem de cinco pontos sobre o Villarreal, quinto classificado.

Dicas de apostas Barcelona x Real Sociedad

Veja opções para apostar no jogo do Barça e Real Sociedad neste sábado.

Vitória do Barcelona

1,80 na bet365

1,88 na Betano

1,83 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,80 na bet365

1,78 na Betano

1,77 na Sportingbet

Robert Lewandowski marca a qualquer momento

2,10 na bet365

1,95 na Betano

1,95 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Catalães querem a festa

Após confirmar o título da La Liga ao vencer o dérbi catalão no terreno do Espanyol, o Barcelona vai querer festejar com a sua torcida este sábado e nada melhor para isso do que uma vitória.

É verdade que a pressão já não existe no campeonato espanhol para o Barça, mas é importante manter o espírito de vitórias e terminar em alta.

Xavi não vai querer que o seu time relaxe e vai tentar motivar os seus jogadores para uma vitória de consagração do título.

Aposta 1 -Barcelona x Real Sociedad – Barcelona vence: 1,80 na bet365, 1,88 na Betano e 1,83 na Sportingbet.

Real Sociedad com pressão

La Real tem trabalho pela frente para, ao menos, segurar o quarto lugar e, desse jeito, arrumar uma vaga direto na fase de grupos da Champions de 2023/24.

O time de Imanol Alguacil soma cinco jogos sem perder, entre eles três vitórias, mas o empate na rodada anterior contra o Girona (2-2), foi inesperado.

Os azuis e brancos têm feito uma grande época, mas os últimos quatro jogos são complicados. Depois do Barcelona vêm Almería, Atlético de Madrid e Sevilla. Se bobearem podem perder o quarto lugar.

Aposta 2 - Barcelona x Real Sociedad – Ambas as equipes marcam: 1,80 na bet365, 1,78 na Betano e 1,77 na Sportingbet.

Lewandowski é o homem gol

O centroavante polonês Robert Lewandowski é o melhor marcador do seu time com 32 gols somados em todas as competições esta temporada, 21 deles na La Liga, que fazem dele também o melhor marcador dessa competição.

A briga pelo prêmio Pichichi vai continuar até ao final, com o francês do Real Madrid, Karim Benzema, somando 17 gols.

Aposta 3 - Barcelona x Real Sociedad – Robert Lewandowski marca a qualquer altura: 2,10 na bet365, 1,95 na Betano e 1,95 na Sportingbet.