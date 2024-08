Palpite Barcelona x Real Madrid - Amistoso internacional - 03/08/24

Grandes clubes europeus seguem sua preparação para a próxima temporada com amistosos em solo norte-americano.

Barcelona e Real Madrid se enfrentarão no MetLife Stadium, uma das sedes da última edição da Copa América.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Barcelona 2.70 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.36 na Betano Tempo do primeiro gol Menos de 27:59 minutos 1.62 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Hansi Flick estreou bem

O Barcelona realizou seu primeiro jogo na pré-temporada com um time titular bem longe do seu principal, mas deixou boa impressão no empate diante do Man. City.

Se Endrick tem a chance de impressionar no Real Madrid, o mesmo pode ser dito de Vitor Roque trabalhando com um novo técnico após a saída de Xavi.

Tendo um terreno mais longo para percorrer até ficar perto do ideal, até pelo que foi sua última temporada, o Barcelona deve adotar uma intensidade boa nesta pré-temporada. Isso já pôde ser visto contra o Man. City.

Palpite 1 - Barcelona x Real Madrid - Vitória do Barcelona: 2.70 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Barcelona deve sair vitorioso da disputa contra o time do Real Madrid em amistoso internacional neste sábado (03). Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Amistosos e a expectativa de muitos gols

O Real Madrid foi derrotado pelo Milan por 1-0, mas o Barcelona protagonizou uma partida de quatro gols, empatando por 2-2 com o Manchester City.

A ausência de algumas das principais estrelas, caso de Kylian Mbappé Vini. Jr., Rodrygo e Jude Bellingham abrem espaço para jovens se firmarem entre as opções no plantel de Carlo Ancelotti.

Endrick, Arda Güler e Brahim Díaz formaram o ataque merengue diante do Milan e possuem mais uma oportunidade de mostrar serviço contra o Barcelona.

Palpite 2 - Barcelona x Real Madrid - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.36 na Betano.

Menor minutagem pode significar maior intensidade no início

Apenas no seu segundo jogo da pré-temporada, Real Madrid e Barcelona rodarão bastante os seus elencos no decorrer do embate.

Endrick, Arda Güler, possivelmente Vitor Roque e outros nomes, não terão 90 minutos para gerar impacto na partida.

No seu duelo contra o Manchester City, o Barcelona abriu o placar aos 24 minutos com gol de Pau Víctor, atacante de 22 anos.

Palpite 3 - Barcelona x Real Madrid - Primeiro gol antes dos 27:59 minutos: 1.62 na Betano.