Palpite Barcelona x PSG - Champions League - 16/4/24

Em partida de volta das quartas de final da Champions League, a equipe espanhola do Barcelona recebe os franceses do PSG.

O duelo está marcado para acontecer no dia 16 de abril (terça-feira), no Olímpico Lluís Companys. Confira a seguir as análises de nossos especialistas em apostas com os principais palpites para este jogo.

Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona vence 2.18 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.42 na Betano Jogador a marcar Lewandowski marca a qualquer momento 2.18 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Barça decide em casa

Por ter perdido o primeiro jogo em casa, o Paris Saint-Germain chega em uma situação delicada, visto que precisa vencer para se classificar ou levar a disputa para as penalidades.

Dessa forma, por ter que se expor na busca pelos gols, uma vez que precisa marcar pelo menos dois gols de diferença para se classificar, o PSG pode dar muitos espaços para o Barcelona contra-atacar.

Ainda, é importante ter em mente que o Barça vem embalado em uma sequência de 13 jogos sem derrotas. Neles, o time alcançou a vitória em dez oportunidades.

Palpite 1 - Barcelona x PSG - Barcelona vence: 2.18 na Betano.

É esperado um jogo com gols

Em sete partidas realizadas pelos catalães neste torneio, a equipe do Barcelona foi às redes em 19 ocasiões, apresentando uma média de gols equivalente a 2,71 por confronto.

Do lado dos parisienses, em também sete confrontos realizados na Champions nesta temporada, o time comandado por Luis Enrique marcou exatamente 15 gols, média de 2,14 por partida.

Sendo assim, ao analisar os números das equipes e considerar que de um lado temos Mbappé e do outro Lewandowski, há fortes indícios de que ambos podem marcar.

Palpite 2 - Barcelona x PSG - Sim para ambos marcam: 1.42 na Betano.

Lewandowski pode ser decisivo

O polonês Robert Lewandowski segue sendo a principal peça no ataque catalão. Nesta edição da Champions, o atleta já marcou três gols.

É importante observar também que na história deste torneio, Lewandowski aparece como o terceiro maior artilheiro da história da competição, tendo marcado um total de 94 gols.

Em sua temporada como um todo, o camisa nove do Barça marcou 20 gols em 41 jogos realizados, o que lhe deixa com uma média próxima a um gol a cada dois jogos.

Palpite 3 - Barcelona x PSG - Lewandowski marca a qualquer momento: 2.18 na Betano.