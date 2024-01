Palpite Barcelona x Osasuna - Supercopa da Espanha - 11/1/24

Confira os palpites para apostar em Barcelona x Osasuna, na semifinal da Supercopa da Espanha.

O confronto acontece no dia 11 de janeiro (quinta-feira), no Al -Awwal Stadium, em Riad, Arábia Saudita.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este clássico espanhol, que coloca frente a frente dois postulantes ao título da competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona vence e ambos marcam 2.80 na Betano Jogador a marcar Vitor Roque a qualquer momento 2.25 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 no segundo tempo 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Saiba qual o código Stake para abrir sua conta

Barcelona demonstra amplo favoritismo

O Barcelona vem vivenciando uma excelente fase em seus jogos recentes. Inclusive, o time comandado por Xavi Hernández apresenta uma sequência de seis jogos sem perder (cinco vitórias e um empate).

Contudo, algo que preocupa os torcedores do Barça, certamente é o sistema defensivo do time, que sofreu gols em todos os sete jogos mais recentes.

Nesse sentido, achamos prudente acreditar que o Barcelona, que está embalado por resultados positivos, possa vencer essa partida e que ambos os times consigam marcar.

Palpite 1 - Barcelona x Osasuna - Barcelona vence: 2.80 na Betano.

Vitor Roque pode ter mais uma oportunidade

Já tendo tirado o peso da estreia, Vitor Roque pode ganhar um pouco mais de rodagem pelo Barcelona no confronto marcado para este meio de semana.

Ainda que não comece jogando, ele certamente estará à disposição e pronto para ajudar a equipe caso seja acionado. E, como já vimos no Athletico-PR em 2023, o atleta sabe como chegar às redes.

Outro ponto a ser analisado, é que o Barça precisa dar confiança ao jogador, então não seria surpresa nenhuma que o time em campo tentasse o ajudar para que quebre a pressão do primeiro gol.

Palpite 2 - Barcelona x Osasuna - Vitor Roque marca a qualquer momento: 2.25 na Betano.

Segundo tempo vem sendo decisivo para o Barça

Nos oito jogos mais recentes do Barcelona, incluindo encontros oficiais e amistosos, em todos eles houve dois ou mais gols na etapa conclusiva.

Assim, tratando-se de um jogo eliminatório no qual somente a vitória interessa, é possível que Xavi arme seu time defensivamente no início do jogo, e abra mais no andamento da partida, podendo culminar em gols no segundo tempo.

Nesse sentido, com um poderoso ataque e um retrospecto recente que indica isso, achamos seguro acreditar que a equipe catalã possa marcar ao menos dois gols no segundo tempo.

Palpite 3 - Barcelona x Osasuna - Mais de 1,5 gols no segundo tempo: 1.80 na Betano.