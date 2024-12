Palpite Barcelona x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol - 21/12/24

Pela 18ª rodada da LaLiga, Barcelona e Atlético de Madrid se encontram para realizar um clássico importante na corrida pelo título.

Pela 18ª rodada da LaLiga, Barcelona e Atlético de Madrid se encontram para realizar um clássico importante na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (21 de dezembro), às 17h, no Olímpico Lluís Companys, localizado em Barcelona. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Atlético de Madrid ou Empate 1.90 na Betano Jogador a marcar ou dar assistência Antoine Griezmann a qualquer momento 2.25 na Betano Cartõs Mais/Menos Mais de 5,5 2.10 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Atlético em uma excelente sequência de invencibilidade

O Barcelona, que começou a competição de forma avassaladora, agora vem se deparando com alguns tropeços na liga: nos últimos 15 pontos em disputa, ganharam somente 5.

Enquanto isso, do outro lado, o Atlético de Madrid vem em uma sequência empolgante, tendo vencido seus últimos 11 jogos, considerando todas as competições.

Sendo assim, com um desempenho melhor em um recorte recente e lutando pela liderança, acreditamos que o Atlético não perderá essa partida.

Palpite 1 - Barcelona x Atlético de Madrid - Atlético de Madrid ou empate: 1.90 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Barcelona x Atlético de Madrid pela La Liga nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Griezmann tem sido um diferencial para os madrilenhos

Incontestavelmente, Antoine Griezmann é um dos jogadores mais qualificados não só do Atleti, mas sim de toda LaLiga.

Na atual temporada ele já é um dos principais jogadores ofensivos do futebol espanhol, somando 11 gols e 6 assistências, considerando todos os campeonatos que disputa.

Com um desempenho proveitoso na temporada aliado com seu histórico de ser um atleta decisivo, acreditamos na possibilidade dele marcar ou dar uma assistência neste clássico.

Palpite 2 - Barcelona x Atlético de Madrid - Griezmann marca ou da assitência: 0.00 na Betano.

Duelo acirrado entre líder e vice-líder

Além deste ser um dos clássicos mais importantes do futebol espanhol, esse jogo em específico terá um ingrediente extra: vale a liderança do campeonato.

Dessa forma, sendo uma partida altamente decisiva, esperamos um jogo intenso, com muitas faltas e reclamações, o que pode ocasionar muitos cartões.

Na última vez que essas equipes se encontraram, cinco cartões foram apresentados (quatro amarelos e um vermelho – nas apostas o vermelho vale por dois). Algo nesse sentido é esperado para este próximo encontro.

Palpite 3 - Barcelona x Atlético de Madrid - Mais de 5,5 cartões: 2.10 na Betano.