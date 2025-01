Palpite Barcelona x Atalanta - Champions League - 29/01/25

Pela última rodada da UEFA Champions League, um importante duelo entre espanhóis e italianos: o Barcelona recebe a Atalanta.

Pela última rodada da UEFA Champions League, um importante duelo entre espanhóis e italianos: o Barcelona recebe a Atalanta.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (29 de janeiro), às 17h, no Olímpico Lluís Companys, localizado em Barcelona. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Barcelona vence 1.75 na Betano Jogador a marcar Lewandowski a qualquer momento 1.62 na Betano Gols Mais/Menos Barcelona mais de 2,5 2.30 na Betano

Barcelona tem sido implacável em casa

Jogando em seus domínios nesta edição da UEFA Champions League, o Barça conseguiu, além de se manter invicto, vencer todos seus jogos.

Ao todo, três partidas foram realizadas em Barcelona, e a equipe conseguiu marcar 12 gols e sofreu apenas um. O que demonstra poder ofensivo e consistência defensiva.

Dessa forma, ainda que a Atalanta se mostre um rival à altura, o momento vivido pelos comandados de Hansi Flick é realmente impressionante, o que os coloca como favoritos neste duelo.

Palpite 1 - Barcelona x Atalanta - Barcelona vence: 1.75 na Betano.

Lewandowski é o artilheiro da competição

Robert Lewandowski, terceiro maior artilheiro da Champions League com 103 gols, tem sido novamente um goleador nato nesta disputa europeia.

Na atual temporada, por exemplo, ele se destaca como principal artilheiro, tendo marcado 9 gols em 7 jogos (média de 1,28).

Com esse histórico invejável e considerando ainda que o atleta tem cobrado pênaltis nesta temporada, existem claros indícios de que ele pode voltar a balançar as redes.

Palpite 2 - Barcelona x Atalanta - Lewandowski marca a qualquer momento: 1.62 na Betano.

Barcelona tem o melhor ataque do torneio

Nos últimos dois jogos oficiais do Barcelona, 12 gols foram marcados a favor dos espanhóis: 7 a 1 contra o Valencia e 5 a 4 diante do Benfica.

Ainda, outro dado importante para respaldar esse palpite que o Barça marcará mais de dois gols neste jogo, é que o time é dono do melhor ataque da UCL, tendo anotado 26 gols em 7 jogos (média de 3,71).

Somando estas estatísticas do clube ao desempenho individual de jogadores como Lewandowski e Raphinha, existe uma margem de segurança para acreditar em uma dominância ofensiva dos catalães.

Palpite 3 - Barcelona x Atalanta - Barcelona mais de 2,5 gols: 2.30 na Betano.