Palpite Bangu x Flamengo - Campeonato Carioca - 22/01/25

O Flamengo, atual campeão carioca, realiza seu quarto jogo oficial na temporada de 2025 enfrentando o Bangu pelo campeonato estadual.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (22 de janeiro), às 19h, no Castelão de São Luís, localizado no Maranhão. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.75 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.85 na Betano Jogador a marcar Carlinhos a qualquer momento 2.15 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo busca sua primeira vitória em 2025

O time principal do Flamengo segue em pré-temporada. Isso significa que novamente o rubro-negro vai a campo com uma equipe alternativa no Cariocão.

No entanto, ainda que não tenha seus principais jogadores a disposição para esta partida, vemos o Mengão como favorito para este duelo.

Afinal, embora esses sejam os dois piores clubes na tabela classificatória, o desempenho do Bangu tem sido ainda pior, mostrando pouco poder de reação em campo.

Palpite 1 - Bangu x Flamengo - Flamengo vence: 1.75 na Betano.

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bangu x Flamengo pelo Campeonato Carioca nas principais casas de apostas da atualidade.

Apenas um time deve ir às redes

Nas últimas cinco vezes em que Flamengo e Bangu tiveram seus caminhos cruzados, em quatro delas apenas um time foi às redes.

Para este duelo, imaginamos que algo similar possa acontecer. Afinal, como ambos buscam a primeira vitória, após a provável marcação do primeiro gol, o time em vantagem deve ‘fechar a casinha’.

Ainda, vale observar que dentre os doze clubes que disputam a competição, apenas o Bangu não conseguiu marcar nenhum gol.

Palpite 2 - Bangu x Flamengo - Não para ambos marcam: 1.85 na Betano.

Carlinhos foi vice-artilheiro do Cariocão 2024

Após uma excelente campanha na edição de 2024 do Campeonato Carioca, Carlinhos se juntou ao Flamengo, mas desde então ainda não se firmou no time.

Em 2024, jogando pelo Nova Iguaçu (que foi finalista daquela edição), o atleta foi vice-artilheiro, tendo marcado 8 gols.

O jogador precisa aproveitar essas oportunidades para se firmar na equipe e mostrar que pode ser uma opção para o decorrer da temporada. Por isso, acreditamos no seu potencial para marcar neste jogo.

Palpite 3 - Bangu x Flamengo - Carlinhos marca a qualquer momento: 2.15 na Betano.