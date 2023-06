Palpite Bahia x Palmeiras – Campeonato Brasileiro - 21/6/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de palpites para o jogo entre o Bahia e o Palmeiras.

Os dois times swe enfrentam com objetivos muito diferentes. Enquanto, o Verdão está na briga pelo título, o Bahia luta para permanecer na Série A.

Veja os palpites para Bahia x Palmeiras:

Palmeiras vence: 1,90 na bet365

1,90 na bet365 Ambas as equipes marcam - Não: 1,95 na bet365

1,95 na bet365 Palmeiras/Palmeiras Intervalo/Final do Jogo: 3,00 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Palmeiras ainda sem perder

O campeão do Brasileirão Série A, Palmeiras, ainda não perdeu esta temporada para o campeonato, mas continua em segundo lugar com 22 pontos, após seis vitórias e quatro empates.

O Verdão persegue o líder Botafogo que tem mais dois pontos e deve pular para o primeiro lugar na Arena Fonte Nova com uma vitória contra o Bahia, mas o Alvinegro Carioca pode recuperar se vencer o Cuiabá no dia seguinte.

O time da casa vai ter que brigar e esperar por alguma sorte para ter a esperança de vencer o conjunto comandado por Abel Ferreira. O Bahia soma apenas nove pontos em 10 rodadas, encontrando-se em 15º lugar, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Palpite 1 - Bahia x Palmeiras – Palmeiras vence: 1,90 na bet365.

Regresso infeliz

O Bahia subiu à Série A esta temporada, mas até agora os resultados são fracos. O time de Renato Paiva começou com duas derrotas e respondeu com duas vitórias, contra o Vasco da Gama e o Coritiba, atualmente o penúltimo e último respectivamente.

Nas quatro rodadas seguintes, o Bahiaço somou um ponto, e conseguiu dois empates nos dois últimos jogos da Série A.

Na Copa do Brasil, o Tricolor se qualificou para as quartas de final eliminando o Santos nos pênaltis.

Os empates com o Fortaleza e Cruzeiro dão alguma motivação, mas o Palmeiras está muito forte e não acreditamos que o Bahia consiga balançar as redes do rival.

Palpite 2 - Bahia x Palmeiras – Ambas as equipes marcam - Não: 1,95 na bet365.

Verdão com ataque forte

O Palmeiras ainda não perdeu na Série A esta temporada e, em 10 rodadas, é o time com mais gols marcados, 22. Até o momento, só o líder Botafogo sofreu menos gols.

O Verdão chega à partida desta quarta-feira com três vitórias consecutivas em todas as competições. Por 3-1 contra o frágil Coritiba, 4-2 na Copa Libertadores contra o Barcelona SC e fora de casa contra o São Paulo por 2 a 0.

Com um elenco de muita qualidade, esperamos um Palmeiras forte tentando resolver cedo o jogo, chegando ao intervalo na frente do placar.

Palpite 3 - Bahia x Palmeiras – Palmeiras/Palmeiras Intervalo/Final do Jogo: 3,00 na bet365.