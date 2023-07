Palpite Bahia x Grêmio - Copa do Brasil - 4/7/23

Veja palpites para o jogo Bahia e Grêmio, na Arena Fonte Nova, em Salvador,

Nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta primeira partida da decisão por mata-mata. Confira agora:

Grêmio vence: 2.70 na bet365

2.70 na bet365 Mais de 2,5 gols: 1.90 na bet365

1.90 na bet365 Ambas as equipes marcam - sim: 1.70 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Grêmio venceu mais vezes no histórico do confronto

Bahia e Grêmio já estiveram frente a frente em 56 oportunidades ao longo da história, e dessas, o time baiano venceu 14, enquanto os gaúchos venceram 24, houve ainda outros 18 empates.

Vale ressaltar ainda que ambas as equipes fizeram uma prévia deste duelo no último sábado (1° de julho) em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, atuando também na Arena Fonte Nova, o Grêmio venceu a partida por 2 a 1.

Atualmente, o Tricolor Gaúcho vem numa sequência de três vitórias seguidas. Já o Tricolor baiano não vem demonstrando boas aparições nos seus jogos mais recentes, tendo perdido os dois últimos, depois de ter alcançado uma importante vitória sobre o Palmeiras.

Palpite 1 - Bahia x Grêmio - Grêmio vence: 2.70 na bet365.

Houve mais de 2,5 gols em três dos últimos quatro jogos do Bahia

O Tricolor de Aço tem vivenciado jogos muito movimentados em suas partidas mais recentes. Desde que empatou em 0 a 0 com o Fortaleza pela nona rodada do Brasileirão, o Bahia empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro, venceu o Palmeiras por 1 a 0, perdeu para Fluminense e Grêmio por 2 a 1.

Além dos jogos do Bahia, as partidas do Tricolor Gaúcho também tem tido ao menos três gols. na sequência atual, venceu o São Paulo por 2 a 1, foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0, superou o América-MG por 3 a 1, goleou o Coritiba por 5 a 1, e por último, ganhou do Bahia no jogo citado anteriormente.

Com isso, levando em consideração o momento atual das equipes, há indícios de que essa seja novamente, uma partida bastante dinâmica, com chances para ambos os lados, assim como foi no último encontro, que teve 16 finalizações do Bahia contra 14 do Grêmio.

Palpite 2 - Bahia x Grêmio - Mais de 2,5 gols: 1.90 na bet365.

Ambos os times marcaram em quatro dos últimos cinco jogos do Grêmio

Historicamente, esse confronto não costuma ter muitos gols, nas 56 partidas que os dois times se enfrentaram, o total de gols foi de 112. Desses, 48 foram anotados pelo Bahia (média de 0,86) e 64 foram marcados pelo Grêmio (média de 1,14).

Porém, o que nos faz acreditar na possibilidade dos dois times marcarem no confronto desta terça-feira, é o fato de que nos últimos cinco jogos do Grêmio, em quatro deles, ambas as equipes marcaram pelo menos um gol.

E para reforçar esse palpite, se tratando de um jogo de mata-mata, o Bahia sabe que não é um bom negócio deixar para decidir a vaga na segunda partida, onde o mando de campo será do Grêmio. Por isso, assim como criar oportunidades, o Tricolor de Aço deverá também deixar espaços para os comandados de Renato Gaúcho contra-atacarem.

Palpite 3 - Bahia x Grêmio - Sim para ambos os times marcam: 1.70 na bet365.