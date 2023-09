Palpite Bahia x Santos - Campeonato Brasileiro - 18/9/23

Confira o palpite para apostar no jogo Bahia x Santos, no Campeonato Brasileiro. Veja dicas e odds.

Neste duelo que abre a vigésima quarta rodada do Brasileirão, a equipe do Bahia, que vem de ótimo resultado na jornada anterior, recebe um Santos desesperado. O jogo acontece no dia 18 de setembro (segunda-feira), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Bahia Vence 1.83 na Betano Mais/menos gols no primeiro tempo Bahia mais de 0,5 1.93 na Betano Ambos marcam Não 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Santos vem de três derrotas seguidas

A equipe santista vem apresentando um dos piores desempenhos da história do clube em um Brasileirão. Aliás, corre, inclusive, sério risco de cair para a segunda divisão pela primeira vez.

Em seus últimos três jogos, a equipe do litoral paulista perdeu todas essas partidas: 2 a 0 para o penúltimo colocado, o América-MG; 2 a 0 para o Atlético-MG; e em seu jogo mais recente, 3 a 0 para o Cruzeiro.

O Bahia, por sua vez, sob o comando de Rogério Ceni, vem de uma importante vitória na última rodada. Na ocasião, o Tricolor de Aço atropelou o Coritiba, último colocado, por 4 a 2.

Palpite 1 - Bahia x Santos - Bahia vence: 1.83 na Betano.

Bahia marcou no primeiro tempo em seus últimos dois jogos

Levando em consideração que essa partida se trata de um jogo direto, uma vez que ambas as equipes lutam na parte de baixo da tabela, é possível que as duas equipes joguem buscando criar quanto antes um resultado favorável.

Isso foi algo visto nos jogos anteriores do Bahia. Diante do Coritiba, o Tricolor conseguiu anotar três gols na primeira etapa. E uma rodada antes, contra o Vasco, também deixou um na primeira etapa.

Nesse sentido, comparando os adversários, vemos similaridades: Coritiba e Vasco também eram adversários diretos contra o rebaixamento. Assim, contra o Peixe, a equipe baiana pode tentar novamente resolver a partida já no início.

Palpite 2 - Bahia x Santos - Bahia marca mais de 0,5 no primeiro tempo: 1.93 na Betano.

Em três dos últimos três jogos do Santos apenas um time marcou

Nos últimos seis confrontos dessas duas equipes, em apenas uma ocasião ambos os times marcaram. Isso aconteceu justamente na partida mais recente, quando ficaram em um empate por 1 a 1.

Contudo, nos cinco jogos anteriores, apenas um ou nenhum time marcou gol: houve dois placares de 0 a 0, duas vitórias do Bahia, 3 a 0 e 2 a 0, e ainda um triunfo santista, por 3 a 0.

Somando, dessa forma, o histórico recente do confronto com o desempenho atual do Santos, que em seus últimos três jogos participou de partidas com apenas um time anotando gols, esse palpite se torna bastante plausível.

Palpite 3 - Bahia x Santos - Não para ambos marcam: 1.75 na Betano.