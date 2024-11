Palpite Bahia x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 20/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Bahia e Palmeiras se encontram para um duelo decisivo na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (20 de novembro), às 18h, na Arena Fonte Nova, localizada em Salvador. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.



Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 2.33 na Parimatch Jogador a marcar Flaco López 3.10 na Parimatch Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.10 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Palmeiras precisa vencer para aumentar possibilidades de título

O Palmeiras, mesmo fora de casa e jogando contra um time que briga por vaga na Libertadores 2025, precisará impor seu ritmo se quiser alcançar o Botafogo.

O Bahia, vale mencionar, não vem fazendo uma campanha recente empolgante, tanto que já acumula uma sequência de cinco jogos sem vencer.

Dessa forma, com a má fase dos baianos e a necessidade palmeirense de somar os três pontos, acreditamos em um triunfo Alviverde.

Palpite 1 - Bahia x Palmeiras - Palmeiras vence: 2.33 na Parimatch.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Flaco López pode ser decisivo

O atacante argentino tem sido uma peça fundamental no setor ofensivo do Palmeiras durante boa parte da temporada.

No Campeonato Paulista, por exemplo, ele foi artilheiro com 10 gols marcados. No Brasileirão deste ano, ele já é o quarto atleta com mais gols, tendo anotado 9.

Agora, enfrentando um Bahia que sofreu gol em seus últimos cinco jogos, espera-se que Flaco tenha chances de marcar ao menos um gol neste duelo.

Palpite 2 - Bahia x Palmeiras - Flaco López marca a qualquer momento: 3.10 na Parimatch.

Ambos os times têm um forte poder ofensivo

As duas equipes contam com jogadores talentosos no ataque e isso pode indicar que essa seja uma partida bastante movimentada.

Analisando os jogos recentes do Tricolor de Aço, nota-se que nas três últimas partidas os jogos tiveram uma linha de gols acima de 2,5.

Sendo assim, com os dois clubes buscando a vitória para ficarem mais próximos de seus objetivos, imaginamos que haverá muita bola na rede neste encontro.

Palpite 3 - Bahia x Palmeiras - Mais de 2,5 gols: 2.10 na Parimatch.