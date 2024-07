Palpite Áustria x Turquia - Eurocopa - 02/07/24

Surpreendentemente garantindo a liderança da chave com Holanda e França, a Áustria inicia sua trajetória no mata-mata diante da Turquia.

Os comandados de Vincenzo Montella contam com enorme apoio de seus fãs, que têm sido maioria nos seus jogos na Eurocopa.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Áustria 2.01 na Novibet Total de cartões recebidos pela Áustria Dois ou mais 1.42 na Novibet Total de chutes no alvo Marcel Sabitzer ter pelo menos um 1.45 na Novibet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Novibet.

Mesma pontuação, níveis bem diferentes de competitividade

Turquia e Áustria somaram os mesmos seis pontos na fase de grupos, mas a seleção comandada por Ralf Rangnick apresentou um nível bem superior de competitividade.

Direcionado a atenção para os resultados negativos dessas equipes, na sua única derrota a Áustria dificultou bastantes a vida da França, caindo por 1-0, já a Seleção Turca foi dominada por Portugal sofrendo 3-0.

Na última rodada da fase de grupos, a Turquia, mesmo atuando boa parte do jogo contra a Tchéquia com um homem a mais, correu sérios riscos de uma eliminação. O jogo seguia em empate por 1-1 e um golzinho poderia eliminar a Seleção Turca até os instantes finais quando Cenk Tosun fez o 2-1 do alívio.

Palpite 1 - Áustria x Turquia - Vitória da Áustria: 2.01 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a Áustria deve vencer a seleção da Turquia em jogo pela Eurocopa 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Seleção Austríaca entre as mais amareladas

A Áustria foi particularmente agressiva na marcação em sua estreia diante da França, evidente pelos cinco cartões amarelos recebidos naquela ocasião.

Em todos os seus jogos da primeira fase, a seleção comandada por Ralf Rangnick teve múltiplos cartões amarelos.

Ampliando o olhar para até mesmo antes da Euro, a Áustria carrega para este jogo com a Turquia uma sequência de seis jogos recebendo múltiplos cartões.

Palpite 2 - Áustria x Turquia - Áustria receber dois cartões ou mais: 1.42

Meia do Dortmund fazendo grande Euro

Marcel Sabitzer terminou a temporada no clube em alto nível, ajudando a levar a equipe alemã à final da Champions.

Um dos principais jogadores deste elenco austríaco, Sabitzer foi eleito Man of the Match na sua última partida, marcando o gol da vitória no 3-2 diante da Holanda.

Nos dois últimos jogos da Áustria, Sabitzer elevou o seu número de arremates, tentando oito finalizações e acertando o alvo em três ocasiões.

Palpite 3 - Áustria x Turquia - Marcel Sabitzer ter pelo menos um chute no alvo: 1.45 na Novibet