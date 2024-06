Palpite Áustria x França - Eurocopa - 17/6/24

A Seleção Francesa dá o pontapé inicial na sua campanha com altas expectativas na Eurocopa diante da Áustria na segunda-feira (17).

Confira os nossos palpites para esse embate na Esprit Arena válido pelo Grupo D da Euro que também tem a Polônia e Holanda

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da França 1.55 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Kylian Mbappé 1.80 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.78 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Seleção Francesa entra como uma das favoritas

Poucas seleções se apresentam com tamanha imposição quanto a França no futebol mundial na atualidade, entrando em qualquer torneio como uma das principais candidatas ao título.

Nas Eliminatórias para a Euro, em um grupo que também tinha a Holanda, a Seleção Francesa sobrou com sete vitórias em oito jogos.

Após passarem bem mais de uma década sem se enfrentarem, França e Áustria se encontraram em 2022 pela fase de grupos da Liga das Nações. A equipe de Didier Deschamps venceu em casa por 2-0 e em solo austríaco o placar terminou em igualdade por 1-1.

Palpite 1 - França x Áustria - Vitória da França: 1.55 na Betano.

Mbappé deixa Ligue 1 como artilheiro

O mais novo reforço do Real Madrid manteve seus excelentes números na última temporada pelo Paris Saint-Germain.

Mbappé foi artilheiro da edição mais recente da Ligue 1 com sobras marcando 27 gols, oito a mais do que qualquer outro atleta.

Na Champions League, o atacante francês também foi bem produtivo dividindo a artilharia da competição com Harry Kane, ambos marcando oito gols.

Palpite 2 - França x Áustria - Kylian Mbappé marcar a qualquer momento: 1.80 na Betano.

França é favorita, mas Áustria não vem sem méritos

A Seleção Austríaca tem bons valores em seu elenco mesmo com a ausência de David Alaba, ainda se recuperando de lesão grave sofrida quando atuava pelo Real Madrid.

Comandada por um velho conhecido do público alemão, o técnico Ralf Rangnick, a Áustria tem uma série de sete jogos de invencibilidade e não fica um jogo sem marcar há quase dois anos.

Nos últimos jogos preparatórios para a Euro, a Seleção Austríaca venceu a Sérvia por 2-1 e empatou com a Suíça por 1-1.

Palpite 3 - França x Áustria - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.78 na Betano.