Palpite Austrália x Inglaterra - Copa do Mundo Feminina - 16/8/23

Veja palpites para Austrália x Inglaterra, em duelo válido pelas semifinais da Copa do Mundo Feminina.

Nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que definirá quais desses dois times avançará para a grande decisão da Copa do Mundo. Confira!

Aposta Palpite Odd Chance dupla Inglaterra ou empate 1.38 na Betano Mais/menos gols Menos de 1,5 gols 2.47 na Betano Time a se qualificar Inglaterra se qualificar 1.65 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Inglaterra não perde há seis jogos

A Inglaterra, atual campeã da Europa, está prestes a enfrentar seu teste mais difícil na Copa do Mundo Feminina. A seleção enfrentará a co-anfitriã Austrália, que vem fazendo uma boa campanha, por uma vaga na final.

A equipe de Sarina Wiegman venceu a Colômbia nas quartas de final e aumentou sua sequência sem derrotas para seis partidas (quatro vitórias e dois empates). Contudo, a última vez que a equipe inglesa se deparou com uma derrota foi justamente contra a Austrália, em um amistoso nos EUA.

Embora as Lionesses nem sempre tenham se mostrado convincentes durante este torneio, elas possuem grande experiência em jogos decisivos, como visto na Eurocopa de 2022. Contudo, bater as australianas pode não ser uma tarefa fácil. Por isso, acreditamos em uma possível vitória com poucos gols de diferença ou um empate no tempo regulamentar.

Palpite 1 - Austrália x Inglaterra - Chance Dupla Inglaterra ou Empate: 1.38 na Betano.

Austrália levou golem apenas um jogo nesta Copa do Mundo

As duas equipes se enfrentaram há apenas 128 dias em um amistoso internacional. Na ocasião, a Austrália triunfou sobre as inglesas, alcançando o resultado de 2 a 0, em um jogo disputado nos Estados Unidos.

As australianas estão fazendo bons jogos nesta Copa do Mundo. Parte de sucesso delas está sendo construído com base na sua consistência defensiva. Afinal, a equipe sofreu gols em apenas um jogo dos cinco disputados neste torneio.

Indo mais a fundo nesses números, a Austrália manteve 10 jogos sem sofrer gols nas últimas 13 partidas em todas as competições. Isso, evidentemente, não é uma boa notícia para a Inglaterra, que não tem tido muito sucesso na frente do gol.

Palpite 2 - Austrália x Inglaterra - Menos de 1,5 gols: 2.47 na Betano.

Inglaterra rumo ao título inédito

Mais de um terço da equipe das Matildas, apelido da seleção feminina da Austrália, jogam futebol na Inglaterra. Com isso, as atletas já estão acostumadas com o ritmo de jogo das inglesas. Dessa forma, é de se esperar um jogo muito mais tático do que propriamente criativo.

Porém, o que de fato nos faz acreditar num triunfo das inglesas para avançar às finais da Copa do Mundo Feminina, muito se deve ao fato de que elas já figuravam como favoritas bem antes do torneio começar. Com a saída de Estados Unidos, Alemanha, Holanda e França, elas sabem que essa pode ser uma chance de ouro para alcançar este título inédito.

Atualmente, a Inglaterra é a quarta colocada no Ranking da Fifa, enquanto as matildas são apenas as décimas. Dessa forma, pelo menos no papel, as inglesas, mesmo disputando contra um time que joga em casa, têm boas chances de avançar para a grande final.

Palpite 3 - Austrália x Inglaterra - Inglaterra para se classificar: 1.65 na Betano.