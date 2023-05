Palpite: Atlético Mineiro x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 28/5/2023

O Palmeiras de Abel Ferreira vai até Belo Horizonte, enfrentar o Atlético Mineiro de Eduardo Coudet.

Em um dos principais jogos desta 8ª rodada do Brasileirão, o Verdão espera reencontrar o caminho das vitórias, após dois empates nas duas últimas rodadas.

Por outro lado, o Galo vem embalado após bater o Furacão na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Se você quer apostar em futebol, saiba também quais são os melhores apps de apostas.

Confira as dicas de aposta para Atlético Mineiro x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 28/5/2023

A Goal está aqui para apresentar ótima sugestões de odds para este confronto do Brasileirão:

Empate ou Palmeiras

1.61 na bet365

1.60 na Sportingbet

1.62 na Betano

Hulk para marcar a qualquer momento

2.40 na bet365

As cotações nas demais plataformas não estavam disponíveis no momento de publicação deste artigo.

Mais de 2.5 gols

1.95 na bet365

1.98 na Sportingbet

2.00 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Palmeiras ainda não perdeu como visitante neste Brasileirão

O Verdão não venceu nas suas duas últimas rodadas neste Brasileirão. Mas o seu retrospecto fora de casa é um de invencibilidade até o momento, com uma vitória e dois empates em jogos longe do Allianz Parque.

Mesmo em duelos recentes com o Galo, o Palmeiras vem conseguindo bons resultados fora de casa. Nas três últimas ocasiões em que estes dois gigantes do futebol brasileiro se enfrentaram em Minas Gerais, foram dois empates e uma vitória palmeirense.

Aposta 1 - Atlético Mineiro x Palmeiras - Empate ou Palmeiras: 1.61 na bet365, 1.60 na Sportingbet e 1.62 na Betano.

Hulk já contribuiu para seis gols neste Brasileirão

O atacante do Galo marcou um dos dois gols na vitória da rodada passada, contra o Coritiba por 2-1, aumentando o seu total de contribuições para gols neste Brasileirão para seis.

Na última partida entre os dois times em Belo Horizonte, Hulk também deixou o dele em um empate por 2-2 pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Aposta 2 - Atlético Mineiro x Palmeiras - Hulk para marcar a qualquer momento: 2.40 na bet365.

As cotações nas demais plataformas não estavam disponíveis no momento de publicação deste artigo. Confira as informações nos sites de apostas.

Dois ataques de peso

O Palmeiras entra nesta rodada com o melhor ataque da competição, com 16 gols marcados em sete partidas. Por sua vez, o Galo já balançou as redes em 11 ocasiões, além de vir de uma sequência de cinco jogos marcando pelo menos dois gols em todas as competições.

O último confronto entre estes dois times em Belo Horizonte teve quatro gols, em um empate por 2-2.

Aposta 3 - Atlético Mineiro x Palmeiras - Mais de 2.5 gols: 1.95 na bet365, 1.98 na Sportingbet e 2.00 na Betano.