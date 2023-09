Palpite Atlético-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 16/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Atlético-MG x Botafogo, no Campeonato Brasileiro.

O líder da competição perdeu a sua invencibilidade em casa na última rodada, e agora viaja até Minas Gerais para enfrentar o Galo, no que será apenas o seu segundo jogo em sua nova casa, a MRV Arena.

Mesmo com o tropeço, a vantagem do Botafogo segue bem grande, entrando nesta rodada com 10 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras. Já o Atlético-MG tem de remar para sair do meio da tabela, buscando uma vaga na próxima Libertadores.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Botafogo ou empate 1.82 na Betano Jogador marcar gol Paulinho para marcar a qualquer momento 2.80 na Betano Jogador marcar gol Tiquinho Soares para marcar a qualquer momento 3.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Galo entre as maiores decepções do Brasileirão

Não deve haver uma equipe no Campeonato Brasileiro com um desempenho e resultados tão fracos, em comparação com o seu potencial baseado na qualidade de seu elenco. Mesmo com seis vagas, o Galo corre sérios riscos de ficar de fora da próxima Libertadores.

O Atlético-MG venceu sua última partida em casa, mas o nível de adversário foi completamente diferente do que terá neste final de semana. O Santos, que deixou a Arena MRV com uma derrota por 2-0, tem apenas uma vitória em seus nove últimos jogos.

Em partidas como mandante neste Brasileirão, o Galo possui apenas quatro vitórias em 10 jogos. Do outro lado, o Fogão só perdeu dois de 12 jogos fora de casa.

Outro ponto preocupante para a equipe mineira é a ausência de Hulk, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Palpite 1 - Atlético-MG x Botafogo - (Chance dupla) Botafogo ou empate: 1.82 na Betano.

Sem Hulk, Paulinho vira ponto de referência no ataque

O camisa 10 do Galo já vem chamando para si a responsabilidade em jogos recentes. No jogo desta 23ª rodada, isto só aumenta sem Hulk no time titular.

Paulinho foi decisivo nas últimas duas vitórias do Atlético-MG, marcando o único gol do jogo, no triunfo do Galo diante do Bahia. E, mais recentemente, anotando os dois na vitória por 2-0 contra o Santos.

No empate da última rodada contra o Furacão por 1-1, foi Paulinho, também, quem fez o gol do Galo. Os quatro últimos gols da equipe de Luiz Felipe Scolari vieram dos pés de seu camisa 10.

Palpite 2 - Atlético-MG x Botafogo - Paulinho para marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.

O artilheiro do Brasileirão está de volta

Tiquinho Soares, um dos principais responsáveis por esta campanha do Fogão, perdeu um tempo significativo com lesão. Mas o camisa 9 botafoguense já voltou ao time titular.

Na última rodada, Tiquinho fez seu primeiro jogo como titular depois de sua lesão, sendo substituído no início da etapa complementar por Diego Costa.

Em sua segunda partida, é provável que Tiquinho jogue ainda mais minutos. Em dezoito aparições neste Brasileirão, Tiquinho marcou 13 gols, e mesmo com este período de fora, ainda lidera a artilharia da competição.

Palpite 3 - Atlético-MG x Botafogo - Tiquinho Soares para marcar a qualquer momento: 3.30 na Betano.