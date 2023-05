Palpite: Atlético-MG x Athletico-PR – Copa Libertadores – 23/5/23

Veja três sugestões de apostas para o confronto desta terça-feira entre Atlético-MG e Athletico-PR.

O Galo e o Furacão vão disputar a rodada quatro da fase de grupos da Copa Libertadores, certamente um dos jogos mais interessantes desta semana na maior competição de clubes da América do Sul.

Se você quer apostar neste e em outros jogos da Libertadores, veja nossas dicas sobre código bônus bet365 e código promocional Betano.

Dicas de apostas Atlético-MG x Athletico-PR

Saiba algumas opções de palpites nos principais sites de apostas.

Atlético-MG vence

1,61 na bet365

1,62 na Betano

1,58 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam - Não

1,75 na bet365

1,78 na Betano

1,71 na Sportingbet

Atlético-MG/Atlético-MG - Intervalo/Final do jogo

2,50 na bet365

2,50 na Betano

2,37 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Vantagem do Galo jogando em casa

Este será o terceiro embate entre estes dois times em pouco mais de um mês. O primeiro foi na segunda rodada deste Grupo G da Libertadores, 19 de abril na Arena Baixada, que terminou em 2 a 1 para o Furacão.

Depois, no dia 30 de abril, no Estádio Raimundo Sampaio, o resultado voltou a ser o mesmo e novamente a favor do time da casa.

Esta terça-feira esperamos novamente a vantagem da equipe da casa, o Galo, que leva quatro vitórias consecutivas.

Aposta 1 - Atlético-MG x Athletico-PR – Atlético-MG vence: 1,61 na bet365, 1,62 na Betano e 1,58 na Sportingbet.

Hulk e companhia não vão bobear

A estrela do Atlético Mineiro é, sem dúvida, o atacante Hulk, uma ameaça constante ao gol dos times rivais. Nesta temporada, Hulk tem a companhia de Paulinho, emprestado pelo time alemão Bayer Leverkusen, que conseguiu quatro gols nos seus últimos três jogos.

Do outro lado o Athletico Paranaense vem de uma derrota por 2-0 contra o Bragantino, para a Série A. O Furacão tem apresentado dificuldades nos últimos jogos fora de casa, quatro derrotas nos últimos seis jogos fora do seu estádio.

O Galo precisa vencer para não complicar a qualificação para as oitavas de final da Libertadores. Com um registro de quatro vitórias consecutivas em casa, três delas por 2-0, esperamos novo triunfo sem sofrer gols.

Aposta 2 - Atlético-MG x Athletico-PR – Ambas as equipes marcam - Não: 1,75 na bet365, 1,78 na Betano e 1,71 na Sportingbet.

Mineiro vai querer resolver cedo

O Galo está confiante e vai querer resolver cedo. Por isso, esperamos que os homens de Eduardo Coudet entrem forte na partida e chegam ao intervalo na frente do placar.

O Atlético Mineiro parece ter passado a má fase de algumas semanas, em que se destacaram as duas derrotas seguidas na Libertadores, contra o Furacão e o na primeira rodada contra o Libertad, e tem somado bons resultados.

Aposta 3 -Atlético-MG x Athletico-PR – Atlético-MG/Atlético-MG - Intervalo/Final do jogo: 2,50 na bet365, 2,50 na Betano e 2,37 na Sportingbet.