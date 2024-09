Palpite Atlético-MG x São Paulo - Copa do Brasil - 12/09/24

Após abrir vantagem nos instantes finais do primeiro jogo fora de casa, o Galo a defende em seus domínios diante do atual campeão.

Além das dificuldades como visitante no ano, o São Paulo terá de superar um retrospecto recente desanimador contra o Atlético-MG.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na bet365 Jogador ser advertido com cartão Luciano 2.50 na bet365 Jogador acertar o alvo Hulk mais de 0.5 1.30 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Momento das duas equipes indica equilíbrio

O Galo vem mais embalado pelas duas vitórias seguidas, mas mesmo o retrato desses jogos não necessariamente o apresenta como uma equipe dominante.

A vitória por 1-0 contra o São Paulo veio nos últimos minutos de um jogo sem muitas chances de ambos os lados. O triunfo por 3-2 contra o Grêmio também só chegou após virada no fim de uma partida na qual o Atlético-MG teve um homem a mais por boa parte.

Nos últimos três jogos como mandante, o Atlético-MG tem uma vitória, um empate e uma derrota, indicativo de sua temporada de oscilações.

Da mesma maneira, o São Paulo passa por alguns altos e baixos vindo de sequência de duas derrotas consecutivas logo após vencer duas seguidas.

Palpite 1 - Atlético-MG x São Paulo - Empate: 3,30 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x São Paulo nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Vitória do Atlético-MG: 1.72 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

10 é a camisa de Luciano e o seu número de amarelos

Nenhum jogador de ataque do Brasileirão recebeu tantos cartões quanto Luciano, amarelado 10 vezes e também tendo uma expulsão na Série A.

Apenas o volante Jadson do Juventude tem um número igual de cartões ao do atacante são paulino.

O São Paulo realizou seis partidas fora de casa por todas as competições desde que visitou o Galo pela última vez, Luciano recebeu pelo menos um cartão em cinco desses jogos.

Palpite 2 - Atlético-MG x São Paulo - Luciano receber um cartão: 2.50 na bet365.

Jogo do Galo flui conforme o desempenho de Hulk

Apto a ir campo, Hulk assume naturalmente o papel de protagonista na equipe mineira e assim foi o caso no primeiro jogo contra o São Paulo.

Especialmente em termos de volume de jogo, Hulk faz a sua presença ser sentida, possuindo uma média de finalizações de 3.8 por jogo no Brasileirão.

A média do camisa 7 do Galo de chutes no alvo é de 0.9, tendo o acertado pelo menos uma vez nos últimos sete jogos pelos quais atuou os noventa minutos sem ser substituído.

Palpite 3 - Atlético-MG x São Paulo - Hulk ter mai de 0.5 chutes no alvo: 1.30 na bet365.