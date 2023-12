Palpite Atlético-MG x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 2/12/23

Confira quais os palpites para apostar na partida entre Atlético-MG x São Paulo, no Brasileirão Série A.

Independentemente de título ou não, a arrancada do Galo no segundo turno do Brasileirão é fenomenal, e o time realiza nesta 37ª rodada a sua última partida em casa.

O São Paulo, por sua vez, apenas cumpre tabela no fim de competição, já garantido na fase de grupos da Libertadores.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 1.55 na Betano Total de gols de uma equipe Atlético-MG para marcar dois ou mais gols 1.83 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Hulk 2.32 na Betano

Retrospecto e momento ambos favorecem o Galo

O Tricolor Paulista não tem tido sucesso visitando o Atlético-MG em Belo Horizonte, sem vencer o Galo fora de casa desde 2016.

Além disso, os números do time de Dorival Júnior como visitante em 2023 são dos piores na Série A. Somente na 36ª rodada o São Paulo conseguiu vencer sua primeira partida fora de casa, batendo o Bahia por 1-0.

Do outro lado, o Galo vem embalado por três vitórias seguidas, e invicto há mais de um mês.

Palpite 1 - Atlético-MG x São Paulo - Campeonato Brasileiro - Vitória do Atlético-MG: 1.55 na Betano.

Ataque letal dos comandados de Felipão

O Galo vem com alta média de gols nos últimos jogos, inclusive vindo de uma estrondosa vitória contra o Flamengo por 3-0.

Nas suas últimas oito partidas, em seis ocasiões o Galo marcou pelo menos dois gols, chegando a três em três ocasiões diferentes.

No confronto do primeiro turno, o Galo venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0.

Palpite 2 - Atlético-MG x São Paulo - Atlético-MG para marcar dois ou mais gols: 1.83 na Betano.

Hulk tem 24 participações para gol na Série A

Já são três jogos seguidos com participações diretas em gols de Hulk nesta sequência positiva do Galo.

Hulk balançou as redes nos dois últimos jogos do Atlético-MG na Arena MRV, marcando em vitórias contra Goiás e Grêmio.

No duelo do primeiro turno, Hulk marcou um dos gols na vitória por 2-0 contra o Tricolor Paulista.

Palpite 3 - Atlético-MG x São Paulo - Hulk para marcar a qualquer momento: 2.32 na Betano.