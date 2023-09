Palpite Atlético-MG Mineiro x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 23/9/23

Conheça os melhores palpites para apostar em Atlético-MG Mineiro x Cuiabá, no Campeonato Brasileiro.

Embalado por duas vitórias em sua nova casa, o Galo quer seguir com 100% na MRV Arena, desta vez recebendo o Cuiabá, que conquistou mais vitórias como visitante (5), do que em sua própria arena (3).

Mesmo realizando um campeonato bem irregular, o Atlético Mineiro pode se colocar a três pontos de uma vaga no G6, caso exerça o seu mando de campo neste sábado (23).

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético Mineiro 1.62 na Betano Time não marcar Cuiabá para não marcar gols 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Sequência positiva para o Galo

Pela primeira vez desde que realizou a mudança no comando técnico, o Atlético Mineiro construiu uma sequência positiva.

No Brasileirão, a equipe mineira venceu quatro de seus últimos seis jogos, conquistando 13 dos 18 pontos que disputou.

O Cuiabá, que começou a Série A com excelentes números como visitante, tem caído de desempenho fora de casa. Nas rodadas recentes foram três derrotas seguidas em partidas fora de casa para a equipe do Mato Grosso.

Palpite 1 - Atlético-MG x Cuiabá - Vitória do Atlético-MG: 1.62 na Betano.

Defesa impenetrável na Arena MRV

A amostra é pequena, com este sendo apenas o terceiro jogo do Galo na Arena MRV. Porém, os números defensivos corroboram o que já vinha sendo uma realidade desta equipe mineira.

Nos dois jogos que realizou no novo estádio, o Galo venceu sem sofrer gol. O time bateu o Santos por 2-0, e o Botafogo, por 1-0.

Já o Cuiabá não marca como visitante há três jogos, tendo perdido cada um destes jogos pelo mesmo placar de 2-0.

Palpite 2 - Atlético-MG x Cuiabá - Cuiabá para não marcar gols: 1.93 na Betano.

No Galo, tudo passa por Paulinho

Talvez não exista um jogador em melhor momento no futebol brasileiro do que o camisa 10 do Galo. Paulinho é responsável por 100% dos gols do Galo em seus últimos cinco jogos.

Neste período, que incluiu três vitórias do Atlético Mineiro, um empate, e uma derrota, todos os gols do Galo foram marcados por Paulinho.

Na rodada passada, Paulinho decidiu o duelo contra o líder Botafogo, marcando o único gol da partida no fim do segundo tempo.

Palpite 3 - Atlético-MG x Cuiabá - Paulinho marcar a qualquer momento: 2.50 na Betano.