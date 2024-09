Palpite Atlético-MG x Fluminense - Libertadores - 25/9/24

Pelo jogo de volta das quartas de final, um duelo brasileiro: o Atlético-MG enfrenta a equipe do Fluminense.

O compromisso entre esses times está marcado para quarta-feira (25 de setembro), às 19h, na Arena MRV, localizada em Belo Horizonte. Confira os palpites de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 1.80 na bet365 Jogador a marcar Hulk a qualquer momento 2.75 na bet365 Time para classificar Atlético-MG 2.25 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Galo busca recuperação em casa

Ainda que oscile na liga nacional, o Atlético-MG vem demonstrando ser altamente equilibrado em partidas de mata-mata.

A equipe comandada por Gabriel Milito não sofreu nenhuma eliminação neste ano, tendo tido sucesso no Campeonato Mineiro, alcançando as semifinais da Copa do Brasil e disputando as quartas de final da Libertadores.

O Fluminense, por outro lado, vive uma temporada complicada, tanto que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, vemos o Galo como favorito para o duelo.

Palpite 1 - Atlético-MG x Fluminense - Atlético-MG vence: 1.80 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Fluminense pela Libertadores 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Atlético-MG: 1.72 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Hulk é o maior artilheiro da história da Arena MRV

O atacante Hulk fez o último gol da grande vitória do time mineiro para cima do Bragantino – 3 a 0 – e chegou a 16 gols marcados na casa do Galo.

O camisa 7 estava empatado com Paulinho, mas tomou a dianteira na artilharia histórica do novo estádio do Atlético-MG.

Embora na Libertadores deste ano o artilheiro do time seja Paulinho, Hulk tem se mostrado um jogador muito competitivo, criando boas oportunidades de balançar as redes em seus jogos mais recentes.

Palpite 2 - Atlético-MG x Fluminense - Hulk marca a qualquer momento: 2.75 na bet365.

Fluminense faz temporada inconsistente

O time do Fluminense não tem tido o mesmo brilho que se viu na temporada anterior, na qual venceu o Campeonato Carioca e também a Libertadores.

A equipe, embora tenha vencido a Recopa Sul-Americana no primeiro semestre de 2024, vem desapontando seus torcedores, principalmente no Brasileirão deste ano, no qual luta contra o rebaixamento.

Ainda que estejam com a vantagem de 1 a 0 no placar, pode ser difícil para os comandados de Mano Menezes segurarem o poder ofensivo do Galo.

Palpite 3 - Atlético-MG x Fluminense - Atlético-MG classifica: 2.25 na bet365.