Palpite Atlético-MG x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 28/10/23

Confira os palpites para apostar no jogo Atlético-MG x Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Neste confronto da 30ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG recebe o Fluminense. O confronto acontece no dia 28 de outubro (sábado), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para o jogo. Veja abaixo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 1.62 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Hulk 2.30 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.07 na Betano

Flu encara tabu em Minas contra o Galo

O Tricolor das Laranjeiras não tem se dado bem em suas últimas viagens a Belo Horizonte, para enfrentar o Atlético-MG.

Desde 2021, são três vitórias para o Galo no mesmo número de encontros, em cima do Fluminense.

A última vitória do Flu em Minas contra o Galo ocorreu em 2017, quando venceu por 2-1, com cinco vitórias do Atlético-MG e um empate no período desde então.

Como visitante, a campanha do Flu deixa muito a desejar, com nove derrotas em 13 jogos fora de casa. Por isso, nosso palpite principal é na vitória do Atlético Mineiro.

Palpite 1 - Atlético-MG x Fluminense - Vitória do Atlético-MG: 1.62 na Betano.

Hulk vem marcando gols decisivos

O camisa 7 e estrela deste time do Galo vem sendo a peça decisiva que este time precisa que ele seja nas últimas rodadas.

Nas três vitórias mais recentes do Galo, foi Hulk que marcou o gol que abriu o placar, deixando o seu em triunfos contra Internacional, Palmeiras e Atlético-MG.

Já tendo participado em mais de 50 jogos nesta temporada, Hulk balançou as redes em 26 ocasiões, sendo 11 desses gols no Brasileirão. Sendo assim, parece provável que Hulk marque, pelo menos, um gol neste jogo.

Palpite 2 - Atlético-MG x Fluminense - Hulk marcar a qualquer momento: 2.30 na Betano.

Flu vem de duelo de oito gols

Na última rodada do Brasileirão, o Fluminense foi a campo no Maracanã e proporcionou uma rara partida de oito gols, vencendo o Goiás por 5-3.

Tendo marcado três ou mais gols em dois de seus três últimos jogos, o Fluminense vem proporcionando jogos com muitos gols.

Em 13 partidas como visitante, o Tricolor das Laranjeiras sofreu 24 gols, e o Galo teve sua defesa vazada em seus dois jogos mais recentes na Arena MRV. Por isso, a expectativa é de gols dos dois lados. Sendo esse mais um palpite para o jogo.

Palpite 3 - Atlético-MG x Fluminense - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.07 na Betano.