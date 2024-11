Palpite Atlético-MG x Flamengo - Copa do Brasil - 10/11/24

O primeiro título nacional da temporada tem sua conclusão com o Flamengo visitando o Atlético-MG na volta da final da Copa do Brasil.

O primeiro título nacional da temporada no Brasil será decidido neste final de semana, com o Flamengo visitando o Atlético-MG na volta da final da Copa do Brasil.

A equipe carioca defende a vantagem após vencer em casa por 3-1. Confira os nossos palpites para esse jogo que vale título na Arena MRV.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 1.80 na bet365 Ambos os times marcam Sim 2.00 na bet365 Jogador marcar ou dar uma assistência Giorgian De Arrascaeta 3.60 na bet365

Arena MRV tem tido papel decisivo nas campanhas do Galo

Encontrando enorme sucesso em competições eliminatórias, o Atlético-MG tem se imposto em seus domínios.

O Galo disputou oito partidas eliminatórias na jornada até as decisões da Copa do Brasil e Libertadores, vencendo sete e empatando uma.

O último compromisso dos comandados de Gabriel Milito em casa por uma competição de mata-mata foi o seu principal jogo, derrotando o River Plate por 3-0 pela semifinal da Libertadores.

Palpite 1 - Atlético-MG x Flamengo - Vitória do Atlético-MG; 1.80 na bet365.

Fla evoluiu sob o comando de Filipe Luís

Embora o favoritismo do segundo jogo esteja do lado dos donos da casa, o Flamengo tem tudo para incomodar na Arena MRV, além é claro de estar defendendo uma larga vantagem.

Nos nove jogos do Mengão com Filipe Luís, a equipe carioca marcou pelo menos um gol em sete ocasiões.

Enfrentando o Vasco da Gama na semifinal que lhe deu vaga nesta decisão, o Galo foi vazado em ambos os jogos contra o Gigante da Colina, passando por 3-2 no agregado.

Tendo sofrido três gols do Fla na semana passada, o Atlético-MG certamente mostrou algumas vulnerabilidades diante do ataque rubro-negro.

Palpite 2 - Flamengo x Atlético-MG - Sim para ambos os times marcarem: 2.00 na bet365.

Meia uruguaio tem bons números na Copa do Brasil

Giorgian De Arrascaeta abriu o marcador no primeiro jogo da final, levando o Fla ao triunfo por 3-1.

O meia-atacante uruguaio balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo, também tendo um papel importante no triunfo por 4-2 contra o Juventude, partida válida pelo Brasileirão.

Ausente de vários jogos por lesão, o camisa 14 tem sido bastante influente quando disponível no Campeonato Brasileiro, participando de 10 gols em 15 aparições na Série A.

Palpite 3 - Flamengo x Atlético-MG - Giorgian De Arrascaeta marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento: 3.60 na bet365.