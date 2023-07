Palpite Atlético-MG x Flamengo – Campeonato Brasileiro – 28/7/2023

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Atlético Mineiro e o Flamengo, referente ao jogo da rodada 17 do Brasileirão Série A, este sábado.

Aposta Palpite Odd Empate Empate Atlético-MG e Flamengo 3.20 na bet365 Resultado correto 1 - 1 6.00 na bet365 Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.72 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da bet365

.

Jogo equilibrado é esperado

O Flamengo vem de uma vitória motivadora no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, por 2-0 no terreno do Grêmio. Porém, o Atlético Mineiro descansou a meio da semana e, a jogar em casa, tem alguma vantagem.

No Brasileirão ambos os times precisam melhorar. O Mengão ainda acredita que pode brigar pelo título. Mas, três empates consecutivos o deixaram a 12 pontos do líder Botafogo e com menos um ponto que o Grêmio, com menos um jogo.

O Galo não vence no campeonato brasileiro desde 3 de junho, somando desde então duas derrotas e cinco empates.

Entre o desgaste físico do Flamengo e os maus resultados do Atlético Mineiro, o empate é o nosso palpite.

Palpite 1 - Atlético-MG x Flamengo – Empate: 3,20 na bet365.

Libertadores pode influenciar

Para além de tudo mais, os dois times têm os jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores na próxima semana.

O Flamengo, atual detentor do troféu, recebe o Olimpia na quinta-feira, um jogo que teoricamente será acessível.

O Atlético Mineiro tem um jogo bem mais complicado, em casa, na quarta-feira, contra o atual campeão brasileiro, o Palmeiras. Sabendo que o Verdão também não está ao seu melhor, o Galo vai brigar pela classificação.

Esperamos que os dois times tentem gerir os seus elencos, em especial os jogadores com mais minutos. Em especial o time carioca, por jogar no meio desta semana.

Com jogadores de qualidade, acreditamos que o jogo terá gols, mas não muitos.

Palpite 2 - Atlético-MG x Flamengo – Resultado Correto – 1-1: 6,00 na bet365.

Ausência de goleadas

Nos últimos sete jogos em todas as competições, o Flamengo não marcou mais de dois gols, mas também não sofreu mais de um gol.

O Galo, nos seus últimos 12 jogos em todas as competições, só em um marcou mais de um gol, dois no empate a 2-2 com o América-MG. Nesses mesmos 12 jogos, nunca sofreu mais de dois gols e sofreu dois em apenas três deles.

Assim, cravamos o palpite de 1-1, já que acreditamos que o jogo não terá muitos gols.

Palpite 3 - Atlético-MG x Flamengo – Menos de 2,5 gols: 1,72 na bet365.