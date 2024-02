Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro - 3/2/24

Atlético-MG e Cruzeiro, os dois favoritos ao título estadual, terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 3 de fevereiro (sábado), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Portanto, confira a seguir os prognósticos e os palpites que nosso time de editores selecionou para este clássico mineiro.

Aposta Palpite Odd Resultado Atlético-MG vence 1.78 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.82 na Betano Jogador a marcar Hulk a qualquer momento 2.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Galo é o time a ser batido em Minas Gerais

O Atlético-MG chega para este campeonato sendo o atual campeão das últimas quatro edições. Ou seja, está em busca do pentacampeonato nesta temporada.

Além desse histórico recente empolgante, o Galo vem se mostrando como um dos três mais fortes times do Brasil, dividindo esse posto com Palmeiras e Flamengo.

O Cruzeiro, por sua vez, passa por um processo de reestruturação. Nesse sentido, por mais que esse seja um clássico, a equipe terá muitas dificuldades de segurar o Galo, maior vencedor da história do Campeonato Mineiro.

Palpite 1 - Atlético-MG x Cruzeiro - Atlético-MG vence: 1.78 na Betano.

Pode ser um clássico de muitos gols

No recorte dos últimos três confrontos diretos entre o Galo e a Raposa, todos os jogos terminaram com menos de 2,5 gols no placar final. Contudo, acreditamos que para essa partida, haja mudanças.

O que nos leva a acreditar que este seja um jogo movimentado recai sobre o fato de que somando a temporada de 2023 com a de 2024, os últimos sete jogos oficiais do Atlético-MG houveram mais de 2 gols.

Ainda, é importante considerar que no histórico do confronto, os dois times apresentam uma média superior de 1 gol por partida, o que certamente pode colaborar para um confronto de muitos gols.

Palpite 2 - Atlético-MG x Cruzeiro - Mais de 2,5 gols: 2.37 na Betano.

Hulk vem de um grande jogo na rodada passada

Hulk continua sendo o principal nome deste setor ofensivo do time do Atlético-MG. É a partir dos pés dele que saem as principais jogadas de ataque do Galo.

Em seu jogo mais recente, quando o Atlético-MG venceu o Democrata por 4 a 0, o paraibano de 37 anos foi fundamental na goleada, pois além de deixar o dele, contribuiu com assistências.

Na temporada passada Hulk foi o vice-artilheiro do time com 30 gols. Para 2024, certamente o atacante buscará melhorar seus números e guiar sua equipe a grandes conquistas.

Palpite 3 - Atlético-MG x Cruzeiro - Hulk marca a qualquer momento: 2.40 na Betano.