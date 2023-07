Palpite Atlético-MG x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 8/7/23

Saiba os melhores palpites para apostar no Atlético Mineiro e Corinthians, em duelo válido pelo Brasileirão.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Atlético-MG e Corinthians pela 14ª rodada do Brasileirão 2023.

Atlético-MG para ganhar: 1.55 na bet365

1.55 na bet365 Menos de 2.5 gols: 1.66 na bet365

1.66 na bet365 Atlético-MG para não sofrer gol: 1.83 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Atlético-MG é o favorito

Com oito pontos de vantagem na tabela e com o mando de quadra, não há dúvidas de que o time mineiro é favorito para conquistar os três pontos.

É uma aposta de pouco risco, ainda que retorno baixo também, mas vale porque como mandante, o Atlético-MG não perde há nove jogos consecutivos em todas as competições.

Já o Corinthians tem saldo negativo como visitante, tendo vencido apenas uma de suas últimas cinco partidas fora de casa, e somando três derrotas.

Palpite 1 - Atlético-MG x Corinthians - Atlético-MG para ganhar: 1.55 na bet365.

Jogo não deve ter muitos gols

O número médio de gols nos confrontos entre o Galo e o Timão é de 2.2. Mas não se espera uma festa de gols nesta partida, principalmente dada a suspensão do artilheiro Hulk.

Além disso, os dois últimos confrontos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terminaram ambos com 2-0 no placar, e um resultado semelhante é plausível.

No entanto, e apesar dos resultados, vale notar que o Atlético Mineiro MG conseguiu marcar pelo menos um gol em 19 dos seus últimos 23 jogos e deve bater mais uma vez a defesa adversária.

Palpite 2 - Atlético-MG x Corinthians -Menos de 2.5 gols: 1.66 na bet365.

Donos da casa não deve sofrer gol

Com 13 gols sofridos em 13 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, a defesa não tem sido o forte do time mineiro.

Ainda assim, se espera que os comandados de Luiz Felipe Scolari consigam evitar ter suas redes balançadas no Mineirão, neste sábado, principalmente dado que o alvinegro paulistano não conseguiu marcar em quatro dos seus sete jogos fora pelo Brasileirão 2023.

A maior esperança do técnico Vanderlei Luxemburgo é que Roger Guedes, que não marca há seis jogos, reencontre o caminho do gol frente ao time ao qual marcou seu último tento.

Palpite 3 - Atlético-MG x Corinthians - Atlético-MG para não sofrer gol: 1.83 na bet365.