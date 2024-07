Palpite Atlético-MG x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 28/07/24

Dois alvinegros se enfrentam em Belo Horizonte vindo de um primeiro turno abaixo das expectativas na realidade dessas duas equipes.

Embora o desempenho geral não seja dos melhores, o momento é bom e ambos colocam a prova uma série de três jogos de invencibilidade.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Atlético-MG 1.70 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Hulk 2.60 na Betano Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões Sim 1.40 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Galo vem se reencontrando

O mês de julho do Atlético-MG teve um início conturbado, perdendo feio para Flamengo e Botafogo, os dois jogos com expulsões do lado mineiro.

Desde então a equipe comandada por Gabriel Milito evoluiu em desempenho e resultado, somando sete dos últimos nove pontos que disputou.

Embora o Corinthians também possa depositar confiança em sua boa fase, ainda tem muito a provar, especialmente longe de casa.

A vitória diante do Bahia na rodada retrasada foi a primeira do Timão como visitante na competição, vindo totalmente contra o cenário do jogo dominado pelo Tricolor Baiano, mas sem o aproveitamento para converter em gols suas inúmeras chances.

Palpite 1 - Atlético-MG x Bahia - Vitória do Atlético-MG: 1.70 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Atlético-MG deve sair com a vitória em jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Hulk é o artilheiro do Galo em julho

Após marcar apenas um gol no Brasileirão até o fim de junho, o veterano atacante do Galo mostrou a que veio nos últimos jogos.

O Atlético-MG possui sete gols em julho e quatro vieram dos pés de Hulk, inclusive os dois no triunfo mais recente por 2-0 contra o Vasco da Gama.

Os números do Hulk em casa são de abrir os olhos. Todos os cinco gols do camisa 7 do Atlético-MG na Série A foram marcados na Arena MRV

Palpite 2 - Atlético-MG x Corinthians - Hulk marcar a qualquer momento: 2.60 na Betano.

Ambos no top 10 de cartões amarelos

Apenas quatro equipes receberam mais cartões amarelos do que os 52 do Corinthians em 19 partidas, resultando numa média de 2.7 por jogo.

O Atlético-MG está bem atrás no ranking, mas muito por ter dois jogos a menos do que o Timão.

A média de cartões amarelos do Galo é de 2.8, além disso, a equipe mineira tem o segundo maior número de expulsões com sete, atrás apenas das 10 do Atlético-GO.

Palpite 3 - Atlético-MG x Corinthians - Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões: 1.40 na Betano.