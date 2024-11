Palpite Atlético-MG x Botafogo - Libertadores - 30/11/24

Em jogo que vale o título da Copa Libertadores, Atlético-MG e Botafogo definem quem será o mais novo campeão da América.

Em jogo que vale o título da Copa Libertadores, duas equipes brasileiras se encontram: Atlético-MG e Botafogo definem quem será o mais novo campeão da América.

A decisão entre essas equipes está marcada para sábado (30 de novembro), às 17h, no Monumental de Núñez, localizado em Buenos Aires. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo campeão 1.57 na Betano Jogador a marcar Savarino a qualquer momento 4.20 na Betano Cartão vermelho Mais/Menos Mais de 0,5 2.37 na Betano

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Atlético-MG em longa sequência sem vencer

O Atlético-MG chega para este, o qual é o compromisso mais importante do clube na década, vivendo momentos de alta pressão.

Desde que venceu o River Plate, pela semifinal da própria Libertadores, a equipe não triunfou mais: 6 derrotas e 4 empates nos últimos dez jogos.

Enquanto isso, do outro lado, o Botafogo segue embalado após vencer recentemente o Palmeiras no Brasileirão, e assim chega como favorito para ser campeão.

Palpite 1 - Atlético-MG x Botafogo - Botafogo para vencer a taça: 1.57 na Betano.

Savarino pode se apresentar como o 'herói’ do Botafogo

Savarino é uma das peças mais importantes do ataque veloz e eficiente do Botafogo. Nesta temporada pelo Fogão, ele marcou 12 gols e deu 13 assistências (participando diretamente de 25 tentos).

Além de sua técnica, Savarino tem demonstrado excelente preparo físico, raramente sendo substituído. Sendo assim, com mais tempo em campo, suas chances de balançar as redes ficam mais sólidas

Nos últimos quatro jogos, contando Botafogo e Seleção Venezuelana, o atleta em questão marcou dois gols, reafirmando sua importância na reta final da temporada.

Palpite 2 - Atlético-MG x Botafogo - Savarino marca a qualquer momento: 4.20 na Betano.

Botafogo tem participado de jogos com expulsões

Com a importância do duelo e considerando o desempenho recente do Glorioso, há indícios para acreditar que este será um jogo com muitas faltas e reclamações, o que pode ocasionar expulsões.

Nas últimas seis partidas do Botafogo em todas as competições, em cinco delas houve pelo menos um cartão vermelho. Com isso, dada a importância deste confronto, o padrão deve se manter.

Indo mais a fundo nesses números, nota-se que dessas seis partidas, o total de expulsões chega a 7, ou seja, a média recente de cartões vermelhos em jogos do Glorioso é de 1,16.

Palpite 3 - Atlético-MG x Botafogo - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.37 na Betano.