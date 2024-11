Palpite Atlético-MG x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 20/11/24

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Atlético-MG e Botafogo se encontram para um duelo altamente decisivo na corrida pelo título.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (20 de novembro), às 20h, no estádio Independência, localizado em Belo Horizonte. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 2.30 na KTO Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.72 na KTO Tempo com mais gols Primeiro tempo 3.25 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Botafogo precisa vencer para se firmar na liderança

Antes de decidir a Libertadores, o Botafogo também pode ver este jogo como uma espécie de final, visto que está na liderança do Brasileirão.

Enquanto o Glorioso precisa ir com força máxima para tentar a vitória, o Atlético-MG, por outro lado, pode poupar alguns jogadores visando a decisão do torneio continental.

Dessa forma, e considerando também a boa performance do Fogão, que é o melhor visitante do campeonato, acreditamos em um triunfo dos cariocas.

Palpite 1 - Atlético-MG x Botafogo - Botafogo vence: 2.30 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Botafogo pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Espera-se uma partida de alta intensidade

Como mencionado, esse pode ser visto como uma espécie de ‘final’ para o time da Estrela Solitária, e isso pode ocasionar um jogo de muitas faltas.

Vale mencionar que o Botafogo recebeu 89 cartões no Brasileirão, isso em 33 jogos realizados, estabelecendo uma média de 2,69. Já o Galo soma 94 (média de 2,84).

Nesse sentido, ao somar a média de ambos os clubes no Campeonato Brasileiro 2024, podemos observar que ultrapassa levemente os 5,5 que estipulamos para o jogo.

Palpite 2 - Atlético-MG x Botafogo - Mais de 4,5 cartões: 1.72 na KTO.

Ambos devem se ‘poupar’ na segunda etapa

Esses dois times, uma semana após este duelo, voltarão a se encontrar para definir o campeão da Copa Libertadores 2024.

Dessa forma, é provável que eles joguem de forma mais acintosa no primeiro tempo, e conforme o resultado venha surgindo, algumas peças comecem a ser retiradas na tentativa de poupar.

Com esse cenário, há indícios de que o primeiro tempo pode ser a metade do jogo no qual os dois clubes tentarão marcar gols com muito empenho.

Palpite 3 - Atlético-MG x Botafogo - Primeiro tempo com mais gols: 3.25 na KTO.