Palpite Atlético-GO x Corinthians - Campeonato Brasileiro - 11/6/24

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Atlético-GO recebe o time do Corinthians.

O duelo está marcado para o dia 11 de junho (terça-feira), no Antônio Accioly, em Goiânia. Confira, portanto, os palpites de nossos especialistas para este duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.10 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.00 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.07 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ambos os times em uma situação complicada

Inseridos na zona de rebaixamento, o duelo entre Atlético-GO e Corinthians se torna um 'jogo de seis pontos', visto que quem conseguir vencer pode até deixar a zona da degola, enquanto o outro se afunda no Z-4.

Contudo, esse confronto não tem de fato um favorito. Embora o Dragão atue em casa, sua performance no Brasileirão vem sendo muito aquém do que se esperava. O mesmo vale para o Corinthians, que vivência crises relacionadas à diretoria.

Com essa paridade no desempenho na liga nacional, e considerando que não há favoritos no duelo, esse jogo apresenta uma certa probabilidade de empate.

Palpite 1 - Atlético-GO x Corinthians - Empate: 3.10 na Betano.

Gols são esperados neste 'duelo dos desesperados'

No histórico deste duelo houve dezoito jogos, dos quais o Corinthians conseguiu marcar 21 gols, enquanto o Atlético-GO marcou 18. Ou seja, ambos têm média de pelo menos um por confronto.

Ainda, nas duas partidas mais recentes entre esses times, em ambos os jogos o placar final apresentou os dois clubes conseguindo ir às redes.

Dessa forma, considerando que os dois times vão a campo necessitando da vitória, é esperado que ambos busquem os gols, o que obviamente pode gerar oportunidades tanto para os mandantes, quanto para os visitantes.

Palpite 2 - Atlético-GO x Corinthians - Sim para ambos marcam: 2.00 na Betano.

Ambos devem ir para o 'tudo ou nada' no segundo tempo

A segunda etapa foi a metade com mais gols em dois dos últimos três jogos disputados pelo Corinthians. O que de certa forma sugere que o Timão pode tentar resolver seu jogo na parte conclusiva.

Pelo lado da equipe goiana, o time entende que o Corinthians tem um elenco superior, e que dessa forma jogará de forma propositiva. Sendo assim, os mandantes podem tentar segurar um zero a zero no primeiro tempo e tentar se arriscar por uma bola no segundo.

Entendo que o empate é ruim para os objetivos de ambos, os dois ataques devem colaborar para que a etapa pós-intervalo seja a parte com mais bola na rede.

Palpite 3 - Atlético-GO x Corinthians - Segundo tempo metade com mais gols: 2.07 na Betano.