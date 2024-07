Palpite Atlético-GO x Vasco - Campeonato Brasileiro - 17/7/24

Pela 17ª rodada do Brasileirão 2024, o Atlético-GO recebe o time do Vasco nesta quarta-feira (17), às 19h, no Antônio Accioly, em Goiânia.

Confira os palpites que nossos editores selecionaram para este importante duelo.

Aposta Palpite Odd Resultado Vasco vence 3.35 na Betano Total de gols Vasco mais de 1,5 3.00 na Betano Jogador a marcar Vegetti qualquer momento 2.77 na Betano

Gigante da Colina recuperando o bom futebol

Com uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, sendo um empate e três vitórias seguidas, o Vasco chega embalado para este jogo.

Embora a partida seja longe de casa, o Cruzmaltino espera se beneficiar do fato do Atlético-GO ser o pior mandante desta edição do Brasileirão.

Em sete jogos do Dragão atuando na condição de mandante, eles não conseguiram vencer nenhuma partida (dois empates e cinco derrotas).

Palpite 1 - Atlético-GO x Vasco - Vasco vence: 3.35 na Betano.

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o Vasco deve levar a vitória em confronto pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.

As duas equipes vão em busca da vitória

O Cruzmaltino, neste Brasileirão, conseguiu anotar 19 gols em 16 rodadas, indicando uma margem superior a um gol por jogo.

Do lado dos mandantes, o Goianiense tem a terceira pior defesa da competição: sofreu 24 gols em 16 jogos (média de 1,5 por rodada).

Ainda, para embasar esse palpite, é relevante considerar que o Vasco marcou exatamente dois gols em seus últimos três compromissos.

Palpite 2 - Atlético-GO x Vasco - Vasco mais de 1,5 gols: 3.00 na Betano.

Vegetti na corrida pela artilharia

O sistema ofensivo do Vasco vem funcionando bem nas rodadas recentes, tanto que balançou as redes em seus últimos seis jogos.

Nesse recorte, os cariocas anotaram 12 gols, o que por si só já indica que estão tendo uma abordagem mais ofensiva.

Vegetti, principal atacante da equipe, inclusive, é o terceiro jogador com mais gols no campeonato. Até aqui ele anotou seis tentos e almeja aumentar esse número diante do Dragão.

Palpite 3 - Atlético-GO x Vasco - Pablo Vegetti marca a qualquer momento: 2.77 na Betano.