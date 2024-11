Cada vez mais próximo da liderança, o Verdão tem o peso do favoritismo diante do lanterna da competição.

Faltando quatro jogos para o fim da competição, o Palmeiras depende exclusivamente de suas próprias forças para buscar o tricampeonato.

Aposta Palpite Odd Resultado e margem de vitória Palmeiras ganhar por dois ou mais gols de diferença 1.90 na bet365 Jogador marcar a qualquer momento Raphael Veiga 2.75 na bet365 Etapa com mais gols do Palmeiras Segundo tempo 2.20 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.



Derrotas por múltiplos gols são comuns

Virtualmente rebaixado com várias rodadas de antecedência, o Dragão tem um desempenho para se esquecer no Campeonato Brasileiro.

Desde o início do segundo turno, a equipe goiana possui oito derrotas por dois ou mais gols de diferença, incluindo um na sua última atuação, sofrendo 2-0 do Athletico-PR.

O primeiro confronto entre essas equipes no primeiro turno terminou com uma vitória palmeirense por 3-1.



Palpite 1 - Atlético-GO x Palmeiras - Palmeiras ganhar por dois ou mais gols de diferença: 1.90 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-GO x Palmeiras pelo Brasileirão Série A nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Raphael Veiga finaliza como poucos

Tendo uma das melhores batidas na bola do futebol brasileiro, o camisa 23 é o homem das bolas paradas no Verdão, cobrando faltas, escanteios e pênaltis.

A qualidade de Raphael Veiga se mostrou presente no último compromisso do Verdão, marcando de falta o primeiro gol do triunfo de virada contra o Bahia por 2-1.

Nos últimos quatro jogos nos quais o Palmeiras balançou as redes, Veiga teve pelo menos um gol em três.

Palpite 2 - Atlético-GO x Palmeiras - Raphael Veiga marcar a qualquer momento: 2.75 na bet365.

Garantindo vitórias no segundo tempo

Os últimos quatro triunfos do Verdão possuem em comum o fato de que em algum momento na etapa complementar, o Palmeiras não esteve à frente no placar.

A equipe comandada por Abel Ferreira marcou 34 gols no segundo tempo ao longo de toda a sua trajetória no Brasileirão, contra apenas 22 na etapa inicial.

Entendendo o cenário da luta pelo título, é importante ressaltar que a diferença de saldo de gols entre Palmeiras e Botafogo é pequena, o Fogão com 26 e o Verdão com 28.

Palpite 3 - Atlético-GO x Palmeiras - Segundo tempo ser a etapa com mais gols do Palmeiras: 2.20 na bet365.