Palpite Atlético-GO x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 6/11/24

Em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, um duelo de goianos e mineiros: o Atlético-GO recebe o Atlético-MG.

O compromisso entre essas equipes está marcado para quarta-feira (6 de novembro), às 21h, no Estádio Antônio Accioly, localizado em Goiânia. Confira, portanto, as análises e dicas do nosso especialista em apostas esportivas.



Aposta Palpite Odd Resultados Especiais Atlético-MG vence e não sofre gols 5.00 na Blaze Gols Mais/Menos Atlético-MG mais de 1,5 3.25 na Blaze Cartões Mais/Menos Menos de 4,5 2.10 na Blaze

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Blaze.

Atlético-GO é o último colocado do campeonato

O Dragão já está virtualmente rebaixado e seu próprio presidente já falou que o projeto de 2025 será o retorno para a elite do futebol nacional.

Dessa forma, ainda que o time queira terminar a competição dificultando a vida dos oponentes, a realidade é que o clube já não tem tantas perspectivas na liga.

Além de ser lanterna do Brasileirão, o Atlético-GO tem também o pior ataque da liga, o que nos faz acreditar em uma vitória atleticana sem que seja vazado.

Palpite 1 - Atlético-GO x Atlético-MG - Atlético-MG vence e não sofre gols: 5.00 na Blaze.

Atlético-GO detém a pior defesa do campeonato

Além do pior ataque, outro ponto negativo dos goianos é o fato de serem os donos da pior defesa dentre os 20 clubes que disputam a competição.

Ao longo do Brasileirão, em 31 rodadas realizadas, o Atlético de Goiás sofreu exatamente 50 gols (média de 1,61 por jogo).

Nesse sentido, por mais que acreditemos que o Galo escale um time misto, existem possibilidades claras deles marcarem ao menos dois gols.

Palpite 2 - Atlético-GO x Atlético-MG - Atlético-MG mais de 1,5 gols: 3.25 na Blaze.

Poucos cartões são esperados

O Atlético-MG está focado em outras competições: a equipe está na final da Copa do Brasil e também disputa o título da Copa Libertadores.

Ou seja, assim como os goianos, os mineiros também já não têm tantas perspectivas para o Campeonato Brasileiro, fatos que podem tornar o jogo um pouco ameno.

Com esse cenário de ‘pouca responsabilidade’ para os dois times, acreditamos que a linha de cartões ficará abaixo de cinco.

Palpite 3 - Atlético-GO x Atlético-MG - Menos de 4,5 cartões: 2.10 na Blaze.