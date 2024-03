Palpite Atlético de Madrid x Inter de Milão - Champions League - 13/3/24

Após conquistar um resultado positivo em seus domínios, a Inter de Milão viaja a Madri para defender sua vantagem na volta das oitavas de final.

Colchoneros e Nerazzurri batalham por uma vaga na próxima fase da Champions League. Confira nossos palpites para este grande confronto europeu aqui.

Aposta Palpite Odd Resultado do 1º tempo Empate 2.05 na Betano Dupla chance e total de gols Vitória da Inter de Milão ou empate e partida com no máximo quatro gols 1.55 na Betano Total de cartões Seis ou mais 1.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ida só foi decidida na etapa complementar

Os times cumpriram com as expectativas no primeiro jogo desta fase, protagonizando uma batalha feroz em Milão.

A Inter de Milão ditou as ações atuando em casa e, agora, joga pelo empate na casa do Atlético, que terá de partir em busca do resultado favorável.

Retratando apenas seu desempenho na Champions League, a Inter de Milão foi para o intervalo com o placar empatado em três de suas últimas quatro aparições.

Palpite 1 - Atlético de Madrid x Inter de Milão - Empate no 1º tempo: 2.05 na Betano.

Invencibilidade como visitante para Inter

Atual líder da Serie A, possuindo uma incrível vantagem de 16 pontos para o segundo colocado Milan, a Inter desempenha um excelente papel em diversos ambientes.

Somando todos os seus jogos como visitante nesta temporada, a Internazionale possui uma série invicta de 17 jogos.

São 14 partidas pelo Campeonato Italiano com 12 vitórias e dois empates, além de três pela Champions League com dois empates e uma vitória.

Desde o início de dezembro de 2023, o time de Simone Inzaghi entrou em campo oito vezes como visitante e sem perder nenhuma vez, a Inter realizou jogos com no máximo quatro gols em seis destas oito ocasiões.

Palpite 2 - Atlético de Madrid x Inter de Milão - Vitória da Inter de Milão ou empate e partida com no máximo quatro gols: 1.55 na Betano.

Muitos cartões em confrontos eliminatórios

No jogo de ida foram distribuídos seis cartões amarelos em Milão na vitória da Inter por 1-0.

Anteriormente a esta partida, o último jogo de mata-mata da Nerazzurri havia sido a final da Supercopa da Itália. Na ocasião, venceu o Napoli, também pelo placar mínimo. Naquela ocasião, o jogo teve sete cartões amarelos e um vermelho.

O Atleti já está acostumado a partidas com muitas advertências. Em sua participação pela Copa do Rei, que parou na semifinal, o time de Diego Simeone participou de jogos com seis ou mais cartões em três de suas últimas quatro aparições.

Palpite 3 - Atlético de Madrid x Inter de Milão - Seis ou mais cartões no jogo: 1.90 na Betano.