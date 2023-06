Palpite: Athletico-PR x Libertad – Copa Libertadores – 6/6/23

Confira palpites para o jogo entre o Athletico-PR e o Libertad pela Copa Libertadores 2023.

Nosso especialista em apostas de futebol destaca três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Athletico-PR e Libertad pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023.

Athletico-PR vence a partida: 1.72 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.73 na Betano.

1.72 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.73 na Betano. Menos de 2.5 gols: 1.72 na bet365, 1.68 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Ambas as equipes marcam - Não: 1.75 na bet365, 1.70 na Sportingbet e 1.75 na Betano.

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança.

Arena da Baixada dita favorito

Separados por apenas um ponto, ambos querem a vitória para se firmarem entre os classificados da Libertadores.

Os dois times se enfrentaram em 5 de maio, e os paranaenses levaram a melhor vencendo de virada por 2-1, com gols de Rômulo Cardoso e Alex Santana.

Invicto em casa em jogos da Libertadores desde julho de 2019, o Furacão quer prolongar esta série esta terça-feira e deve conseguir repetir a vitória do jogo de ida.

O time paranaense voltou às vitórias no sábado contra o líder do Brasileirão, Botafogo, pela nona rodada do campeonato nacional e quer manter esse ânimo para este confronto.

No entanto, enfrenta um adversário que atravessa um bom momento com cinco vitórias nos últimos seis jogos que disputou, incluindo dois como visitante nesta competição.

Aposta 1 - Athletico-PR x Libertad - Athletico-PR vence a partida: 1.72 na bet365, 1.73 na Sportingbet e 1.73 na Betano.

Pouca eficácia no ataque

O time paraguaio está em igualdade pontual com o Atlético Mineiro na Libertadores, mas ocupa o terceiro posto por levar desvantagem no saldo de gols.

Além disso, os jogos do Libertad costumam ter pouca bola na rede, com quatro dos últimos cinco terminando com menos de 2.5 gols.

Dado que os paranaenses marcaram apenas três gols em suas últimas cinco partidas em todas as competições, não se espera que as redes balancem muito neste encontro.

Aposta 2 - Athletico-PR x Libertad - Menos de 2.5 gols: 1.72 na bet365, 1.68 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Defesa apertada

O Athletico saiu atrás no placar em 5 dos últimos 7 jogos, mas conseguiu algumas vitórias de virada. Por seu lado, o Libertad costuma iniciar muito bem suas partidas, marcando primeiro em 5 dos últimos 6 jogos que disputou.

Com ambos necessitando de cravar pontos, se espera um jogo aberto, mas onde a defesa tenha prioridade, o que pode dificultar que os artilheiros cheguem ao gol.

Aposta 3 - Athletico-PR x Libertad - Ambas as equipes marcam - Não: 1.75 na bet365, 1.70 na Sportingbet e 1.75 na Betano.