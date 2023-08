Palpite Athletico-PR x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 15/8/2023

O Furacão e o Dourado chegam a este jogo empatados com 28 pontos e brigam por vaga na Copa Libertadores na próxima temporada.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Athletico Paranaense e o Cuiabá, referente à rodada 19ª do Brasileirão, esta terça-feira.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.40 na Betano Ambas equipes marcam Sim 2.15 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.57 na na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no

site da Betano

.

Furacão concentrado no Brasileirão

O Athletico Paranaense está agora exclusivamente concentrado no Brasileirão. Isso porque foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil.

Na Copa Sul-Americana, o Furacão caiu nas oitavas de final, onde o Bolívar levou a melhor na definição por pênaltis.

Mesmo com resultados decepcionantes, o Athletico vai manter Wesley Carvalho no comando do time. Carvalho substituiu Paulo Turra de forma interina, lugar que mantém há aproximadamente dois meses.

O time paranaense é mais forte em sua casa, somando 20 pontos em 27 possíveis até ao momento esta temporada. Marcou 17 gols e sofreu 10.

A vantagem do Furacão pode ser essa mesmo, mas esta terça-feira vai enfrentar uma equipe muito motivada. O empate é o resultado que esperamos ver.

Palpite 1 - Athletico PR x Cuiabá – Empate: 3,40 na Betano.

Cuiabá em boa forma

Esta é a terceira temporada consecutiva do Cuiabá no Brasileirão Série A, a melhor até ao momento. O Dourado vem de uma vitória motivadora em casa, de 3 a 0 contra o Flamengo, somando o sexto jogo sem perder.

Após brigar dois anos seguidos para não rebaixar, o time de Mato Grosso parece bem preparado para voar mais alto e brigar pelos lugares de acesso às competições continentais.

Com moral, o Cuiabá tem tudo para marcar. Vencer será mais complicado. Por isso, esperamos um empate com gols.

Palpite 2 - Athletico PR x Cuiabá – Ambas as equipes marcam - Sim: 2,15 na Betano.

Cuiabá bem fora de casa

O Cuiabá tem um registro surpreendentemente bom como visitante. Aliás, é o segundo melhor time do Brasileirão nesse quesito, com cinco vitórias, um empate e três derrotas. Marcou nove gols e sofreu oito.

Se, de um lado, teremos o Furacão jogando em casa, beneficiando do apoio da sua torcida, do outro estará o Dourado, motivado pelos bons resultados para um time modesto de Mato Grosso que 'gosta' de jogar fora.

Não esperamos muitos gols. Então, o nosso palpite vai para menos de 2,5 gols no jogo que fecha a 19ª rodada.

Palpite 3 - Athletico PR x Cuiabá – Menos de 2,5 gols: 1,57 na Betano.