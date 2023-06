Palpite Athletico-PR x Corinthians – Campeonato Brasileiro – 24/6/23

Confira palpites para o jogo entre o Athletico-PR e o Corinthians pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Athletico-PR e Corinthians pela 12ª rodada do Brasileirão 2023.

Chance Dupla – Athletico Paranaense ou Empate: 1.22 na bet365

1.22 na bet365 Menos de 2.5 gols: 1.50 na bet365

1.50 na bet365 Para ambas as equipes marcarem – Não: 1.66 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Athletico-PR é favorito

O time comandado por Paulo Turra está mais bem classificado e venceu suas duas últimas partidas em casa para todas as competições, o que aumenta seu favoritismo à vitória.

No entanto, historicamente, o placar mais comum em confrontos entre o Furacão e o Timão na Arena da Baixada é 1 a 1, com quatro jogos terminando com esse resultado.

Assim, a aposta no mercado da Chance Dupla para o mandante pontuar tem risco reduzido, ainda que com menor retorno também.

Palpite 1 - Athletico-PR x Corinthians - Chance Dupla – Athletico Paranaense ou Empate: 1.22 na bet365.

Jogo não deve ter muitos gols

Dado que o Furacão perdeu no último encontro da Série A e tinha empatado o anterior, se espera que os comandados de Paulo Turra partam para cima do adversário desde o início da partida, para tentar ganhar vantagem.

E as estatísticas estão a seu favor. A jogar em casa, o Athletico-PR marca em média 1.81 gols, enquanto o Corinthians marca apenas 0.71 como visitante.

Apesar do alvinegro mostrar sinais de reação nos últimos jogos, não se espera uma festa de gols neste confronto entre dois times que procuram ainda alguma estabilidade.

Palpite 2 - Athletico-PR x Corinthians - Menos de 2.5 gols: 1.50 na bet365.

Corinthians obteve resultados ruins

Nesta temporada do campeonato brasileiro de futebol, o Corinthians não tem apresentado bons resultados, e pior ainda enquanto visitante, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Além disso, marcou apenas dois gols em seus últimos cinco confrontos fora de casa em todas as competições, e terá dificuldades para balançar as redes paranaenses.

Já o time de Paulo Turra venceu os últimos dois jogos como mandante por 1 a 0, marcou um total de nove gols nas cinco últimas partidas na Arena da Baixada, e tem boas chances de chegar de novo ao gol.

Palpite 3 - Athletico-PR x Corinthians - Para Ambas as Equipes Marcarem - Não: 1.66 na bet365.