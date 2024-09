Palpite Athletico-PR x Vasco - Copa do Brasil - 11/9/24

Decidindo vaga para as semifinais da CDB, o Athletico-PR recebe a equipe do Vasco.

O compromisso entre esses times está marcado para quarta-feira (11 de setembro), às 21h30, na Ligga Arena, localizada em Curitiba. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 1.90 na bet365 Time para classificar Vasco 1.61 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Vasco precisa de apenas um empate

O Cruzmaltino vivencia um retrospecto recente bastante interessante, que vem motivando a equipe a alcançar bons resultados.

Em um recorte dos oito últimos jogos realizados, o clube carioca conseguiu acumular oito partidas de invencibilidade.

Neste período, o Gigante da Colina venceu cinco jogos (o Athletico-PR duas vezes) e empatou em três oportunidades.

Palpite 1 - Athletico-PR x Vasco - Empate: 3.60 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Athletico-PR x Vasco x Juventude nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Vitória do Athletico-PR: 1.72 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Pode ser um jogo com gol de ambos os lados

Acreditamos que nessa partida pode haver gol dos de ambos os lados por dois motivos: o Athletico-PR precisa se expor e o Vasco pode aproveitar contra-ataques.

Além disso, é importante observar que os cariocas têm em seu elenco o artilheiro da Copa do Brasil, Vegetti, que já marcou cinco gols.

Outro ponto interessante é que o Athletico também conta com jogadores ofensivos talentosos, tal como o uruguaio Mastriani, vice-artilheiro da Sul-Americana com 7 gols.

Palpite 2 - Athletico-PR x Vasco - Sim para ambos marcam: 1.90 na bet365.

Vasco com a vantagem no placar

Com a vitória no primeiro jogo pelo placar de 2 a 1, a equipe vascaína tem uma vantagem interessante para assegurar a vaga para as semifinais.

Ainda, como mencionado, o Vasco não perde há oito jogos, deixando seu elenco com bastante moral para este duelo.

Dessa forma, por mais que a decisão seja fora de casa, o Vasco é favorito para avançar de fase neste encontro, visto que basta um empate para seu sucesso.

Palpite 3 - Athletico-PR x Vasco - Vasco classifica: 1.61 na bet365.