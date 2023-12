Palpite Athletico-PR x Santos - Campeonato Brasileiro - 3/12/23

Confira quais os palpites para apostar na partida entre Palpite Athletico-PR x Santos, no Brasileirão Série A.

Enfrentando novamente uma equipe que luta contra o rebaixamento, o Furacão pode influenciar esta briga na parte de baixo da tabela.

Diferentemente do cenário que tinha contra o Cruzeiro na rodada passada, quando empatou no Mineirão, o Athletico-PR já se encontra matematicamente fora da disputa pelo G6.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Santos ou empate 1.93 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.93 na Betano Total de escanteios de uma equipe Athleitco-PR ter no máximo cinco escanteios 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Furacão em sequência de empates

O Athletico-PR até que teve a oportunidade de encostar nos membros do G6, mas não aproveitou suas chances, sem vencer há mais de um mês.

Nas quatro últimas rodadas, o Athletico-PR empatou todos os jogos, ficando em igualdade contra Fortaleza, Bahia, Vasco e Cruzeiro.

Somente no segundo turno, o Furacão já possui 10 empates em apenas 17 jogos.

Palpite 1 - Athletico-PR x Santos - (chance dupla) Santos ou empate: 1.93 na Betano.

Duelo do 1º turno terminou em empate com gols

Quando estas equipes se enfrentaram pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro, a partida terminou em 1-1 na Vila Belmiro.

Um a um que foi o resultado de três dos últimos quatro jogos do Athletico-PR, com a exceção sendo o empate sem gols com o Vasco.

O Santos, mesmo em fase delicada, marcou em sete jogos seguidos como visitante, e só não sofreu pelo menos um gol em uma destas partidas.

Palpite 2 - Athletico-PR x Santos - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.93 na Betano.

Furacão em jogos com poucos escanteios

Em meio a problemas ofensivos, o Furacão não tem muitos escanteios em jogos recentes.

Em quatro de suas últimas cinco partidas, o Athletico-PR não teve mais do que cinco escanteios, inclusive nos seus três mais recentes.

Na rodada passada o Furacão teve apenas três escanteios no empate com o Cruzeiro por 1-1.

Palpite 3 - Athletico-PR x Santos - Athletico-PR para ter no máximo cinco escanteios: 2.15 na Betano.