Palpite Athletico-PR x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 2/7/2023

Confira os palpites para Athletico-PR x Palmeiras, no Brasileirão. Saiba odds e probabilidades para o jogo.

Os especialistas em apostas apresentam as últimas odds e palpites para este confronto.

Artur mais de 2.5 finalizações: 1.80 na bet365

1.80 na bet365 Artur para marcar a qualquer momento: 4.00 na bet365

4.00 na bet365 Menos de 2.5 gols: 1.72 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Artur tem finalizado com frequência no último mês

Talvez o jogador mais regular do Palmeiras em meio a esta fase relativamente inconsistente, dentro do que o próprio Verdão deixou como padrão nos últimos meses, o ponta Artur vem finalizando com frequência sempre que entra em campo.

Em quatro dos seis jogos de Artur em junho, o atleta do Palmeiras finalizou pelo menos três vezes em quatro ocasiões, incluindo quatro chutes na última partida do Verdão, em vitória por goleada contra o Bolívar.

Após um relativo curto período de readaptação no retorno ao clube em 2023, Artur tem se firmado como um dos pilares desta equipe, como figura carimbada na ponta-direita.

Palpite 1 - Athletico-PR x Palmeiras - Artur mais de 2.5 finalizações: 1.80 na bet365.

Fase artilheira para Artur

O ataque palmeirense passou em branco em seus dois jogos mais recentes pelo Brasileirão. Porém, nas partidas nas quais o Verdão tem marcado, na maioria das vezes Artur tem deixado a sua marca no placar.

O ponta palmeirense deixou o dele em três dos últimos quatro jogos nos quais o seu time marcou, incluindo dois gols na sua partida mais recente, batendo o Bolívar, e garantindo o primeiro lugar de seu grupo na Libertadores.

Palpite 2 - Athletico-PR x Palmeiras - Artur para marcar a qualquer momento: 4.00 na bet365.

Furacão é mandante de peso, e Verdão não sofre muito como visitante

O Athletico-PR conta com um excelente retrospecto na Arena da Baixada, e um dos principais motivos por tal, é a qualidade de sua defesa em casa, com média inferior a um gol cedido por jogo (5 em 6).

O Palmeiras promete ser um visitante indigesto, também já acostumado a dificultar a vida de seus rivais, tendo sofrido míseros quatro gols em seis partidas fora de casa. Em cinco ocasiões desde o início de maio, o Verdão fez uma partida longe de seus domínios sem sofrer gols.

Palpite 3 - Athletico-PR x Palmeiras - Menos de 2.5 gols: 1.72 na bet365.