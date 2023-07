Palpite Athletico-PR x Flamengo – Copa do Brasil – 12/7/2023

Confira as melhores odds para o jogo entre Athletico-PR e Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Athletico-PR e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil (jogo 2).

Chance Dupla - Athletico-PR ou Flamengo: 1.36 na bet365

1.36 na bet365 Pedro para marcar a qualquer hora: 2.62 na bet365

2.62 na bet365 Ambas as equipes marcam-Sim: 1.80 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real na bet365.

Aposta menos arriscada é uma opção

Normalmente o mando de quadra dita o favorito, e considerando que há cinco jogos sucessivos que o Furacão não perde na Arena da Baixada, o ditado parece ser verdade mais uma vez.

No entanto, o time comandado interinamente por Wesley Carvalho está em desvantagem no agregado e atravessa um momento mais instável do que o adversário.

Assim, a aposta de menos risco, ainda que com um retorno mais baixo, é para vitória de qualquer um dos dois no mercado da chance dupla.

Palpite 1 - Athletico-PR x Flamengo: Chance Dupla - Athletico-PR ou Flamengo: 1.36 na bet365.

Pedro deve marcar gol

Com 27 gols marcados em 14 rodadas do Brasileirão 2023, e 11 tentos nos seis jogos da Libertadores, o ataque do Mengão tem sido destaque em todas as competições, muito graças a Pedro.

O atacante é um dos artilheiros desta edição da Copa do Brasil, com cinco gols, e se espera que ele aumente essa contagem nesta quarta-feira, passando a liderar isolado a tabela de melhores marcadores.

Ele deve ser acompanhado na linha da frente por Arrascaeta, que marcou nas oitavas de final e apontou o gol do empate contra o Palmeiras na última rodada do Brasileirão. Gabigol, se recuperando de lesão, ainda não deve ser opção, pelo menos não para o elenco principal.

Palpite 2 - Athletico-PR x Flamengo: Pedro para marcar a qualquer hora: 2.62 na bet365.

Gols são esperados nos dois lados

Com a motivação de jogar na Arena da Baixada e precisando buscar o resultado, se espera que o Furacão vá para cima desde cedo e tente chegar ao gol.

Os paranaenses precisam marcar um para empatar o agregado e dois para se classificar, desde que consigam manter seu gol inviolado.

No entanto, o ataque do rubro-negro carioca tem estado em alta e chega de uma sequência de cinco jogos balançando as redes adversárias pelo menos uma vez em todas as competições.

Por isso, a aposta para que ambos marquem é justificada e de baixo risco.

Palpite 3 - 3: Athletico-PR x Flamengo: Ambas as equipes marcam - Sim: 1.80 na bet365.