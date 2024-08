Palpite Athletico-PR x Bragantino - Copa do Brasil - 7/8/24

Em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, Bragantino e Athletico-PR terão seus caminhos cruzados.

O duelo está marcado para o dia 7 de agosto (quarta-feira) às 19h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A seguir, confira as análises e dicas de apostas feitas por nosso editor.

Aposta Palpite Odd Resultado Bragantino vence 2.00 na bet365 Time para se classificar Athletico-PR 1.16 na bet365 Especial de jogador Helinho marca ou dá uma assistência 2.25 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Bragantino decide no Nabizão

A equipe de Bragança Paulista foi derrotada no primeiro jogo por 2 a 0. Sendo assim, precisa reverter uma enorme desvantagem.

Nesse sentido, é esperado que o Massa Bruta tome as iniciativas ofensivas contra o Furacão e se beneficie do fator campo para tentar o triunfo.

Considerando o Campeonato Brasileiro, o Bragantino é o oitavo mandante mais eficiente. Sendo assim, apresenta estatísticas de 42% para vencer esse confronto.

Palpite 1 - Bragantino x Athletico-PR - Bragantino vence: 2.00 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o time do Bragantino deve vencer o jogo contra o Athletico-PR nesta quarta-feira (7) pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Furacão precisa apenas gerenciar sua vantagem

O time curitibano viaja para o estado de São Paulo precisando de um empate ou até uma derrota simples por um gol de diferença.

Sendo assim, mesmo fora de casa, o Furacão tem amplo favoritismo para garantir a classificação neste jogo, mas evidentemente precisará ter atenção redobrada no seu sistema defensivo.

No histórico geral de 18 jogos, em apenas duas ocasiões o Red Bull Bragantino venceu o Furacão por dois gols de diferença.

Palpite 2 - Bragantino x Athletico-PR - Athletico-PR se classifica: 1.16 na bet365.

Helinho pode brilhar

O jogador que defende as cores do Massa Bruta tem realizado uma temporada consistente, sendo um dos principais homens da linha de frente do Braga.

Na atual temporada ele já conseguiu contribuir com 10 gols e 9 assistências, isso em 37 partidas jogadas na temporada.

No jogo mais recente do Bragantino, inclusive, ele conseguiu anotar um importante gol no empate por 2 a 2 contra o Vasco, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão.

Palpite 3 - Bragantino x Athletico-PR - Helinho marca ou dá assistência: 2.25 na bet365.