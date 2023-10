Palpite Athletico-PR x Bragantino - Campeonato Brasileiro - 8/10/23

Veja palpites para apostar em Athletico-PR x Bragantino, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

O mais novo vice-líder do Brasileirão tem uma tarefa indigesta, precisando conquistar um feito que apenas o Grêmio conseguiu. O Tricolor Gaúcho é o único clube neste Brasileirão que venceu o Furacão na Arena da Baixada.

Caso não vença fora de casa, o Bragantino corre risco de perder a vice-liderança com uma série de perseguidores próximos na tabela.

Nossos especialistas em apostas selecionaram as últimas odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance Dupla) Bragantino ou empate 1.65 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.75 na Betano Total de gols do Bragantino Dois ou mais 2.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Mais de um mês de invencibilidade para o Bragantino

A equipe de Bragança Paulista aproveitou os tropeços de algumas equipes no topo da tabela e assumiu a vice-liderança com uma sequência de invencibilidade em setembro.

Na última rodada, o Bragantino mostrou resiliência, ao conquistar a virada diante do Palmeiras, contando com gols de Eduardo Sasha e Eric Ramires, para vencer por 2-1.

Este último triunfo foi o terceiro seguido do Bragantino, que também chegou a bater o Grêmio por 2-0, neste período.

O Athletico-PR vem de um significativo revés, tendo sido derrotado no clássico contra o Coritiba na última derrota. No Couto Pereira o Coxa levou a melhor por 2-0.

Palpite 1 - Athletico-PR x Bragantino - Bragantino ou empate: 1.65 na Betano.

Alta média de gols na Arena da Baixada

O Furacão realizou 13 jogos como mandante neste Brasileirão. Nestas 13 partidas foram marcados um total de 38 gols, com 24 do Athletico-PR, e 14 das equipes visitantes.

Nos três últimos jogos do Furacão em casa, ambas as equipes balançaram as redes, em empates com o Galo e o Tricolor das Laranjeiras, por 1-1 e 2-2, respectivamente, além de uma vitória por 2-1 contra o Colorado.

Quando Bragantino e Athletico-PR se enfrentaram pela última vez no Paraná, foram marcados seis gols em uma vitória dos donos da casa por 4-2.

Palpite 2 - Athletico-PR x Bragantino - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.75 na Betano.

Bom momento ofensivo do Bragantino

O vice-líder chegou nesta posição por seu bom trabalho coletivo. Recentemente os números ofensivos chamam a atenção.

O Bragantino marcou dois gols em três de suas quatro partidas mais recentes, inclusive contra uma das melhores defesas da competição, quando superou o Verdão em casa.

Nos últimos três confrontos contra o Furacão, o Bragantino marcou pelo menos dois gols. No total, houve uma derrota por 4-2, uma vitória pelo mesmo placar, e outra por 2-0.

Palpite 3 - Athletico-PR x Bragantino - Bragantino para marcar dois gols ou mais: 2.75 na Betano.