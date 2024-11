Palpite Athletico-PR x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro - 16/11/24

Realizando um jogo atrasado de seu calendário, o Furacão entra em campo na Ligga Arena precisando desesperadamente dos três pontos contra o Galo.

Confira os nossos palpites para o primeiro encontro entre Athletico-PR e Atlético-MG na atual temporada.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Athletico-PR 2.32 na Superbet Total de gols de uma equipe Atlético-MG marcar no máximo um 1.36 na Superbet Primeiro gol Athletico-PR 1.92 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Galo não vive o seu melhor momento

Conciliar um bom desempenho no Brasileirão quando uma equipe chega na reta final da temporada priorizando competições eliminatórias não é nada fácil.

Obviamente, o foco do Galo é a final da Libertadores, mas a sua performance no Brasileirão não pode ser deixada completamente de lado, tendo de buscar uma vaga na Libertadores pela Série A caso não vença o Botafogo na decisão.

Considerando este ponto importante, o retrospecto de uma vitória nos últimos nove jogos por todas as competições é preocupante.

Coincidentemente, o último triunfo do Furacão veio contra outra equipe mineira em situação semelhante, com a diferença de que a Raposa irá disputar a final da Sul-Americana.

Palpite 1 - Athletico-PR x Atlético-MG - Vitória do Athletico-PR: 2.32 na Superbet.

Último compromisso em casa foi a exceção para o Vitória

A falta de domínio como mandante tem sido um problema para o Furacão ao longo da temporada, só que o desempenho recente no lado defensivo não tem sido tão ruim.

O Athletico-PR perdeu por 2-1 para o Vitória em sua última atuação em casa, partida que quebrou uma série de cinco jogos na Ligga Arena sem sofrer múltiplos gols.

A equipe visitante neste jogo atrasado, o Galo, não marca mais do que um gol no mesmo jogo há mais de um mês, desde o 3-0 aplicado no River Plate pela semifinal da Libertadores.

Palpite 2 - Athletico-PR x Atlético-MG - Atlético-MG marcar no máximo um gol; 1.36 na Superbet.

Zero gols em três jogos

Essa sequência ruim do Atlético-MG na frente do gol tem se destacado recentemente, passando em branco em cada uma de suas últimas três aparições.

No recorte de seus últimos nove jogos, a única vez em que o Galo abriu o placar foi na sua vitória pela semifinal da Libertadores, saindo atrás ou ficando no 0-0 nas outras oito partidas.

O Furacão abriu o marcador nos seus dois jogos mais recentes como mandante no Campeonato Brasileiro.

Palpite 3 - Athletico-PR x Atlético-MG - Athletico-PR marcar o primeiro gol do jogo: 1.92 na Superbet.