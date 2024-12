Palpite Aston Villa x Manchester City - Campeonato Inglês - 21/12/24

Pela 17ª rodada da Premier League, Aston Villa e Manchester City se encontram para realizar uma partida importante na recuperação dos citizens.

Pela 17ª rodada da Premier League, Aston Villa e Manchester City se encontram para realizar uma partida importante na recuperação dos citizens.

O compromisso entre essas equipes está marcado para sábado (21 de dezembro), às 9h30, no Villa Park, localizado em Birmingham. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Resultado Manchester City vence 2.10 na Superbet Jogador a marcar Haaland a qualquer momento 1.95 na Superbet Ambas as equipes marcam Sim/Não Não 2.45 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

City quer emplacar uma nova sequência positiva

Após alguns tropeços recentes, o time de Pep Guardiola vem sendo altamente questionado, o que tem trazido pressão à equipe.

Com a quinta posição na tabela classificatória, o time de Manchester sabe da importância de vencer este duelo para não perder seus rivais de vista.

Para respaldar esse palpite de vitória para os visitantes, vale mencionar que nos últimos cinco encontros entre essas equipes, o City venceu três, empatou e perdeu apenas uma vez.

Palpite 1 - Aston Villa x Manchester City - Manchester City vence: 2.10 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Aston Villa x Manchester City pela Premier League nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:



Haaland é o artilheiro da liga

O atacante norueguês é notavelmente um dos atletas mais letais do futebol mundial, marcando inúmeros gols tanto por seu clube quanto por seleção.

Atualmente, na Premier League, Haaland anotou 13 gols (a mesma quantidade que Salah – Liverpool). Para chegar a esta quantidade, ele precisou de 16 jogos (média de 0,87).

Na temporada atual, ele tem um total de 18 tentos em 23 jogos, o que demonstra que ele tem marcado quase um gol por jogo.

Palpite 2 - Aston Villa x Manchester City - Haaland marca a qualquer momento: 1.95 na Superbet.

City deve se sobressair defensivamente

Mesmo que seja apenas o quinto melhor visitante do Campeonato Inglês, os atuais campeões têm capacidade de vencer este duelo e manter sua meta inviolada

Afinal, vale notar que o Aston Villa é detentor do segundo pior ataque do top 10 do campeonato: foram 24 gols em 16 jogos realizados.

Ainda, é importante observar que dos últimos cinco jogos que envolveram o Manchester City, em três deles apenas uma equipe marcou gols.

Palpite 3 - Aston Villa x Manchester City - Não para ambos marcam: 2.45 na Superbet.