Palpite Arsenal x Newcastle - Premier League - 24/2/24

Os Reds já garantiram seu triunfo nessa rodada, forçando o Arsenal a precisar dos três pontos para manter o ritmo no topo da tabela.

A equipe de Mikel Arteta recebe o Newcastle no Emirates Stadium em um dos principais jogos da Premier League neste final de semana.

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Arsenal e partida com pelo menos dois gols 1.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.70 na Betano Jogador receber um cartão Bruno Guimarães 3.10 na Betano

Tropeço na UCL não apaga bom momento dos Gunners

O Arsenal sofreu o fim de sua sequência de vitórias em todas as competições na última quarta (21) ao perder por 1-0 para o Porto. Contudo, seu desempenho na Premier League fala por si só.

Atual terceiro colocado, o time de Mikel Arteta venceu seus últimos cinco jogos no Campeonato Inglês, incluindo mos dois jogos mais recentes em casa.

Na sua última atuação no Emirates Stadium, o time atropelou o Burnley, vencendo por 5-0.

O Newcastle pode até ter uma série de invencibilidade de quatro jogos, mas seu desempenho como visitante deixa a desejar. O time soma sete derrotas em 12 partidas longe do St. James Park na Premier League.

Palpite 1 - Arsenal x Newcastle - Vitória do Arsenal e partida com pelo menos dois gols: 1.50 na Betano.

Ataques não decepcionam em ambos os lados

Arsenal e Newcastle não andam encontrando dificuldade em balançar as redes nas últimas rodadas da Premier League.

Os comandados de Mikel Arteta marcaram 21 gols nas suas cinco partidas mais recentes pela principal liga nacional do mundo.

Já a equipe do Newcastle marcou 14 gols no mesmo recorte de jogos no Campeonato Inglês, sempre balançando as redes múltiplas vezes.

Estas duas equipes não passam um jogo sem marcar pelo Campeonato Nacional desde o fim de dezembro.

Palpite 2 - Arsenal x Newcastle - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.70 na Betano.

Meia brasileiro entre os mais amarelados na Inglaterra

Apenas João Palhinha, do Fulham, recebeu mais cartões amarelos do que Bruno Guimarães na atual edição da Premier League.

Participando de 24 dos 25 jogos do Newcastle no Campeonato Inglês, Bruno Guimarães já foi advertido com nove cartões amarelos, apenas um a menos do que Palhinha.

Contando todas as competições, o meia brasileiro já recebeu 13 cartões em 33 aparições.

Quando Gunners e Magpies se enfrentaram no St. James Park no primeiro turno, Bruno Guimarães foi um dos cinco amarelados do Newcastle.

Palpite 3 - Arsenal x Newcastle - Bruno Guimarães receber um cartão: 3.10 na Betano.